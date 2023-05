Hockeysverige Plus - det här ingår i prenumerationen

ANNONS

Som Sveriges ledande hockeysajt vill vi ge våra läsare lite extra. Det möjliggörs via Hockeysverige Plus, där du som medlem både får ta del av all vår journalistik - och hjälper till att möjliggöra just den journalistiken.



Heltäckande bevakning - varje vecka!

Hockeysverige.se strävar efter att vara så breda, men samtidigt så nischade, som möjligt.

Oavsett om du följer SHL, NHL, HockeyAllsvenskan eller SDHL så kommer nytt Plus-innehåll veckovis under säsong.

Vi erbjuder också unikt juniormaterial, med en massiv bevakning av TV-pucken men också de högsta juniorserierna i Sverige - varje vecka under hela säsongen.

Krönikor, analyser & rankingar

Missa inte våra djupgående krönikor och analyser från hockeyvärldens hetaste ligor. Måns Karlsson, Ronnie Rönnkvist, Rasmus Kågström och Robin Olausson ger er kontinuerligt deras syn på de hetaste frågorna i hockeyvärlden.

Vilka är de hetaste värvningarna? Hur står sig lagen i Måns Karlssons årliga power ranks? Vilka är SHL:s hetaste spelare? Vilka är NHL-svenskarna som kan vända hem? Vad händer i SDHL? Det är bara några av frågorna du kan få svar på.

Helgkrönikan

Exklusivt mailutskick med tillhörande krönika till plusmedlemmar varje helg signerat chefredaktör Måns Karlsson. Få reda på vad som är på gång före alla andra!

Förmåner & erbjudanden

Var med i tävlingar eller ta del av exklusiva erbjudanden, som exempelvis kan ge dig förtur till biljettköp för Tre Kronor och Juniorkronorna, eller rabatterade priser på hockeyprylar eller hockeyböcker.

Varmt välkommen till Plus-familjen!

Välj paket:

Hockeysverige Plus - betala årsvis 659 kr

Hockeysverige Plus - betala månadsvis 69 kr

Everysport Plus, med tillgång till allt material från våra sajter - betala månadsvis 119 kr.