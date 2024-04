För andra året i rad arrangerades ”En kväll för Börje”.

För andra året i rad arrangerades igår ”En kväll för Börje”. Alltså Salmings ALS-stiftelses gala för att samla in pengar till forskningen kring ”att få stopp på den här jävla sjukdomen” som Börje Salming själv uttryckte det i skrift när Karin Karlström föreslog att man skulle göra något för att kunna bidra ekonomiskt till forskningen mot ALS. Varför i skrift? Börje Salming var då i ett stadie då han inte längre kunde uttrycka sig verbalt.



Galan inramades av idel ädel hockeyadel. Bland annat kan nämnas Peter Forsberg (NHL-spelaren), Peter Forsberg (Svenska Ishockeyförbundet), Anders Larsson, Nicklas Lidström, Stig Salming, Inge Hammarström, Mattias Norström, Niklas Sundström, Jonathan Ericsson, Kristian Huselius, Rolf ”Råttan” Edberg, Mikael Samuelsson med flera. Inte minst fanns även Ingemar Stenmark på plats som berättade om sin magiska alpina karriär.



Efter den nästan sex timmar långa galan fick hockeysverige.se en intervju med Karin Karlström, grundare av stiftelsen, Pia Salming samt Teresa Salming. Alltså Börje Salmings fru och ena dotter. Och det var en mycket tacksam och glad Karlström som berättade om sina känslor när nu galan var i hamn.



– Så mycket värme och kärlek. Jag har fått en så otrolig ”boost”, men framför allt väldigt många olika känslor, säger Karin Karlström och fortsätter:

– Det var kille som kom fram och sa att det var så fint för kvällen har berört oss i olika sinnesstämningar. Glädje, sorg, fakta, information… Många saker som jag tycker att vi lyckats ganska väl att fånga, vilket känns fint och bra. Också att vi är relevanta för ALS-drabbade som kommit hit.

Vi fick också träffa från scenen Roger Eliasson vars mer eller mindre hela familj drabbats av ALS och gått bort. I september fick han själv beskedet att ”Den jävla sjukdomen” drabbat även honom. Känslosamt och något som fick alla 300 gästerna som var på Berns denna kväll att verkligen stanna upp och reflektera över hur fruktansvärd ALS är. Det var också många blanka ögon hos oss som var gäster för kvällen.



Karin, det har gått ett och ett halvt år nu sedan stiftelsen startades upp, hur tänker du kring att folk inte glömt utan fortfarande i samma utsträckning vill vara med och stötta forskningen mot ALS i Börje Salmings namn?

– Vi går inte bara med håven utan vi ger även tillbaka. När man jobbar med oss tror jag att man känner att det är kul och att man får något tillbaka. ”Att det gagnar min (givaren) och min verksamhet.” Det är precis dit vi vill nå.

En lyckad kväll: “Stiftelsen växer på alla bredder”

Teresa Salming jobbar även hon i stiftelsen och det betyder såklart en hel del för henne att få uppleva hur folk uppskattade hennes pappa.



– Känslomässigt, så här ett år efter första galan, känner jag att jag kunde ta till mig allt mycket bättre den här gången. Jag kunde vara mer närvarande i år och känslomässigt som att det nu är en annan typ av sorg, att en ny sorgeprocess börjat för mig som anhörig.

– Jag tycker också det varit fantastiskt att få omfamna de ALS-drabbade som varit här i kväll, vilket också varit väldigt viktigt för mig. Även alla som är här och supportrar och vill hjälpa till att upplysa att ALS faktiskt finns. Att upplysa är precis vad vi behöver göra och om att den inte kommer försvinna om vi inte hjälps åt.

Pia Salming:

– Just det som Karin säger, att vi vill ge tillbaka. Alla som jobbar med stiftelsen ska känna att dom får någon tillbaka, att det ska vara roligt och inte bara att vi hänger ut håven och ska samla in pengar.

– Samarbetet ger också en känsla av att man gör skillnad och att det, som sagt var, är roligt att få vara en del av det.

– Jag har gått runt till nästan alla bord i kväll, jag har försökt så gott jag kunnat. Alla har rest sig upp. Gett mig en jättehård kram och sagt att det varit en helt fantastisk kväll. Jag kan tänka mig att om man är på en sådan här kväll och kanske inte själv eller någon anhörig är drabbad kan tycka det blir långrandigt, men alla här har varit jätteaktiva och verkligen intresserade av det som händer på scen.



Pia Salming fortsätter samtidigt som det kommer folk fram och tackar för en minnesvärd kväll.



– Det som hänt på scenen nu är ett resultat av allt hårda jobb vi gjort under åren. Det här gör också att folk ökar sin egna motivation eftersom man ser vad vi alla kan göra tillsammans. Vi har nu ännu mer samarbetspartners och flera ambassadörer. Stiftelsen växer på alla bredder hela tiden. Det är också vad som gör att vi blir starkare och att räkna med.

Teresa Salming: “Skulle aldrig vilja göra något annat än att kämpa för honom”

Under kvällen har vi bland annat få ta del av vad stiftelsens insamlande gått till inom ALS-forskningen och vilka framsteg man gjort tack vare den.



– Just att vi vill ge tillbaka till drabbade, familjer och anhöriga… Har du fått en dödsdom, samtidigt som du vet att det inte finns någon medicin att tillgå även om man forskar kring sjukdomen, vet du vart det kommer bära av. Hela familjen vet också om det. Men om dom ser att vi jobbar så här hårt för en förändring ger det hopp. Det är hopp vi behöver ha.

Att jobba i din mans anda, hur är den känslan?

– Alla som jobbar i vår stiftelse har det här tänket hela tiden, att vi ska jobba med exempelvis ”Team Salming 21” för att alla ska ha råd att hjälpa till.

– Det ska inte vara så att man blir skinnad på pengar. Man ger pengar till stiftelsen, men får också något tillbaka. Det här tror jag gjort att vi har haft lätt att hitta folk som vill bli ambassadörer och hjälpa till.



Teresa Salming:

– Att jobba i pappas anda känns så rätt och självklart. Jag skulle aldrig vilja göra något annat än att kämpa för honom och de som går igenom det han gjorde. Jag är precis som pappa. Att det är för andra vi lever och inte för oss själv.



Här kan ni läsa hur ni kan stötta stiftelsen genom att gå med som bidragsgivare via ”Team Salming 21”. Medlemsklubben Team Börje lanseras under Omgång 21 | Börje Salming ALS stiftelse (borjesalmingstiftelse.se).

