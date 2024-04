Björn Hellkvist lämnar Leksand – tar över Björklöven

ANNONS

Björn Hellkvist kommer inte att träna Leksands IF nästa säsong.

I stället tar profilen över som ny huvudtränare för Björklöven.

– Jag brinner för projekt och det här är en stor och härlig utmaning, säger Hellkvist.

Bomben har bekräftats.

Björn Hellkvist kommer inte att vara Leksands huvudtränare nästa säsong utan SHL-klubben väljer att satsa vidare på sitt tränarteam från den här säsongen med Charles Berglund och Mikael Karlberg i spetsen.

Hellkvist lämnar alltså Leksand efter fyra säsonger i Dalarna.

– Jag har i samråd med Björn Hellkvist kommit överens om att Björn inte kommer träna Leksands IF nästa säsong i SHL. Björn kommer hyras ut under sista året på sitt kontrakt vilket känns som en bra lösning för alla parter. Vi hade en bra andra del av säsongen med det ledarteam som tillkom efter det att Björn tvingades sjukskriva sig och vi tror på att få fortsätta med detta team så intakt som möjligt som det bästa för Leksands IF. Jag vill tacka Björn för fyra otroligt roliga år tillsammans som innehållit många skratt men också häftiga utmaningar som vi ställts inför och ett stort lycka till in i framtiden, säger LIF:s general manager Thomas Johansson.

Hellkvist var med om att ta Leksand till en tredjeplats i SHL 2020/21 – klubbens bästa notering i Elitserien/SHL sedan 1998. Han utsågs då till årets tränare i SHL.

– Jag vill tacka så jättemycket för fyra fantastiska år i Leksand och Leksands IF. Stundtals har det så klart varit tufft, bland annat under pandemisäsongen då vi tvingades spela inför tomma läktare, men backningen från alla supportrar vi hela tiden haft är svår att hitta på andra ställen i Sverige. Det stödet har burit både mig och laget. Apropå stödet från supportrar vill jag ännu en gång tacka för allt stöd jag fick i och med min sjukskrivning då jag överöstes med önskningar om tillfriskning, något som hjälpte mig komma tillbaka snabbare än vad jag trott, säger Hellkvist på klubbens hemsida.

Björn Hellkvist tar över Björklöven

Samtidigt står det i stället klart att 47-åringen blir ny huvudtränare för Björklöven i HockeyAllsvenskan.

– Jag brinner för projekt och det här är en stor och härlig utmaning. Ett projekt är inte slut för att man når framgång utan det är det slutgiltiga målet som är det viktiga, säger Hellkvist på “Lövens” hemsida.

Tidigare i sin karriär har Hellkvist varit med om att ta upp Malmö till SHL 2015 och han har också varit huvudtränare för Rögle, Oskarshamn och MoDo.

– Det känns bra att vi har fått in Björn som tränare i Björklöven. Jag känner honom väl sedan tiden i Oskarshamn och gillade att jobba tillsammans med honom. Han är väldigt strukturerad i sitt arbete och en toppcoach på den här nivån, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Hellkvists kontrakt med Björklöven är skrivet över ett år och han ersätter Viktor Stråhle som fick sparken efter fiaskot den här säsongen.

TV: Ove Molins lättnad: "Jag är jättestolt"