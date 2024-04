ANNONS

I början av säsongen var Axel Smeds utlånad och spelade bara i juniorlaget.

Men sedan Roger Hansson tog över som huvudtränare har 19-åringen bara fått mer och mer förtroende – och under finalserien spelar han i Rögles förstakedja.

– Det var inget man trodde när säsongen startade, säger Smeds till hockeysverige.se.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

SM-finalen på herrsidan har flyttat ner till Skåne och där spelades under gårdagen den tredje matchen mellan Rögle BK och Skellefteå AIK.

Till hemmapublikens besvikelse blev det dock förlust för RBK i Catena Arena då Skellefteå gick segrande ur striden med 3-2 och kunde skaffa sig ledning med 2-1 i matcher.

Dagen efter har Rögle summerat gårdagens insats och landat i vad som gick snett.

– Det kanske inte var vår bästa insats. Vi har hållit en ganska hög lägstanivå i slutspelet men nu sänkte vi den lite. Vi har fortfarande saker som vi gör bra som vi ska fortsätta med och saker som vi kan finslipa lite och bli ännu vassare, säger Axel Smeds till hockeysverige.se efter fredagens träning.

Inramningen var något speciellt då Rögles supportrar verkligen bjöd upp och skapade en bra stämning i arenan för klubbens första SM-final i Ängelholm med publik på läktarna.

– Det är alltid bra här, framför allt i slutspelet och nu när det är final så blir det lite extra. Så det är inget man kan klaga på direkt utan det är skitbra, säger Smeds.

Till morgondagens fjärde finalmatch – återigen i Catena Arena – är Rögle ute efter revansch för att kunna kvittera finalserien.

Vad är det som ni pratat om att förbättra till nästa match?

– Att vara lite mer samlade, komma mer samlade i anfallsspelet och samlade i uppspelen. Sedan också ha lite mer attack mot kassen. Vi måste skapa lite mer farliga lägen där, till slut så går den ju in om man bara skapar chanser. Så vi ska vara lite mer “connectade” i uppspelet och ha bättre passningsspel totalt sett i laget.

Får spela i förstakedjan: “Ett mål man haft”

Axel Smeds är kanske inte det mest välkända namnet av spelarna i SM-finalserien. Förra säsongen var han ombytt i nio SHL-matcher men spelade bara i tre av dem och noterades då endast för 1:46 minuters istid.

I starten av årets säsong var det också samma visa för 19-åringen. Han fick spela för klubbens juniorlag och blev även utlånad till Kristianstad i Hockeyettan men chanserna i SHL uteblev.

Från januari och framåt så ändrades dock det och därefter har Smeds haft en ordinarie plats i Rögles uppställning. Det blev 16 matcher i slutet av grundserien, med 1+0 som facit, och sedan har han spelat i alla 13 slutspelsmatcher och stått för 1+2.

– Det har bara känts bra tycker jag. Det är ju ett mål som jag haft att spela i SHL så jag tycker bara att det har varit kul.

Vad säger du om hur det har gått i spelmässigt för dig här i slutspelet?

– Det är helt okej tycker jag. Det började ganska bra men i går kanske inte var min bästa match men annars tycker jag att det har gått bra.

Axel Smeds och Rodrigo Abols lirar ihop i förstakedjan. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Smeds är dock inte bara med i laguppställningen för Rögle. Han matchas nämligen högt upp i hierarkin och i SM-finalserien får han spela i lagets förstakedja (på pappret) tillsammans med stjärnan Rodrigo Ābols och lagkaptenen Anton Bengtsson.

En oväntad utveckling för junioren.

– Nej, det var inget man trodde när säsongen startade men det är bara kul. Jag försöker bara att göra mitt bästa, slappna av och spela mitt spel. Så det är bara kul.

Är det lite att du får nypa dig i armen över att spela i förstakedjan i en SM-final?

– Ja, lite men ändå inte. Det har ändå varit ett mål som jag har haft att få spela på hög nivå och visa vad jag går för på så hög nivå som möjligt. Det är väl en blandning där, det var väl kanske inte det man trodde men det var ändå ett mål som man har haft att kunna bidra och spela i en bra line i SHL.

“Har inte så mycket press utan kan slappna av”

Du har ju fått ett lyft i din utveckling här, vad skulle du säga har hänt som har gjort att du har växt och tagit steg?

– Det är väl att jag har mer mognad i spelet. Jag har lärt mig mina styrkor själv och vad jag ska fokusera på. Sedan tycker jag att jag har spelat med bra självförtroende hela tiden och när man spelar med bra självförtroende så kommer allting naturligt till en liksom. Det är väl det skulle jag säga, mer mognad i spelet och sen har jag fått med mig självförtroendet från J20-spelet, säger Smeds som gjorde 23 mål och 42 poäng på 38 matcher i J20 Nationell under säsongen.

19-åringen var med och vann JSM-guld med Rögle i fjol tillsammans med tvillingbrorsan Viktor Smeds. Nu jagar han också ett nytt guld men Axel Smeds verkar då vara väldigt lugn och avslappnad i situationen, både på och utanför isen.

Smyger det inte in någon nervositet eller stress nu när det är SM-final?

– Nej, det skulle jag inte säga. Nu när jag har kommit in så bra i laget och kommer in och får spela mycket så får man en boost. Då känns det som att man inte har så mycket press utan man kan slappna av och bara spela ut liksom.

Axel Smeds har växt med förtroendet han fått i Rögle. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Tackar coachen: “Han har gett mig en chans”

I starten av säsongen var det tydligt att Axel Smeds inte var tänkt för spel i A-laget. Men ju längre säsongen har lidit så han har bara fått mer och mer förtroende och istid.

En av faktorerna bakom lyftet är naturligtvis tränarbytet. Det var i december som Cam Abbott fick sparken och Roger Hansson i stället fick ansvaret som huvudtränare för skåningarna.

En dryg månad senare plockades Smeds upp till SHL-laget och talangen menar då att han har en hel del att tacka Hansson för.

– Han har ju gett mig en chans och gett mig förtroende, vilket jag har uppskattat jättemycket. Det är väl det som han har gett mig med speltid och han trott på mig i och med att jag får lira så högt upp i “linesen”. För min del har det bara varit positivt att jag fick visa att jag klarar av att spela på SHL-nivå.

Vad får du för direktiv av coacherna, är de inne och petar i något speciellt?

– De säger väl inte så mycket utan bara att jag ska spela mitt spel och göra det jag är bra på. Det är inte så mycket annat. De kommer med lite små knep här och där som jag kan tänka på och göra bättre men det gör ju alla coacher. De tycker bara att jag ska gå ut och köra liksom.

Klart är i alla fall är Smeds har genomgått en förvandling om man jämför var han befann sig för bara några månader sedan till situationen som han nu befinner sig i.

– Ja, det går bra tycker jag. Så jag försöker bara bygga vidare på det förtroendet som jag får och ta det därifrån.

Axel Smeds i en duell med Petter Granberg under finalserien. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Osäkra framtiden i Rögle: “Tar det efter säsongen”

Det ökade förtroendet ledde till att Axel Smeds skrev sitt första SHL-kontrakt med Rögle i februari och han lovordades då av klubbens tillförordnade sportchef Hampus Sjöström.

– Axel har verkligen tagit för sig sedan han fick chansen att spela i SHL. Han är rivig och har köpt in på rollen han fått. Det finns en stor potential i honom och han förtjänar verkligen sitt rookieavtal. Avtalet är skrivet resten av denna säsong och dialog pågår om Axels nästa steg i karriären, sade Sjöström då.

Smeds avtal med klubben skrevs alltså bara för resten av säsongen, detta trots att hans ett år yngre juniorkollega, Simon Zether, fick ett rookiekontrakt som sträcker sig till 2026

När finalserien mot Skellefteå är slut så löper alltså också Smeds kontrakt med Rögle ut.

Hur går tankarna kring framtiden nu när det blir så att du trots allt har utgående kontrakt?

– Nej, alltså egentligen så tänker jag inte jättemycket på det. Jag har ändå uppnått mina mål som jag hade satt upp för den här säsongen med att jag skulle få spela i SHL och ta ett SHL-kontrakt. Sedan får vi ta det där efter säsongen. Jag kan bara påverka det jag gör nu och det jag har gjort liksom. Jag tänker inte jättemycket på det, utan det är bara att jag ska spela så bra som möjligt och sedan får vi se vart det leder.

Har du haft några samtal med Rögle om det?

– Nej, vi har sagt att vi tar det efter säsongen. Så vi får se.

Vill du stanna här?

– Det är klart att jag vill spela på så hög nivå som möjligt. Sedan vart det än är, det får vi se. Men det hade varit kul att fortsätta lira här, avslutar Axel Smeds.

