Stora hockeyhöjdpunkter från det senaste årtiondet

Lockouten under säsongen 2012–2013

Under denna säsong inträffade det som tidigare bara har inträffat två gånger i NHL-historien, nämligen att man avbröt hela seriesystemet eftersom man inte lyckades uppnå ett kollektivavtal med spelarnas fackförbund NHLPA.

Anledningen till det var framförallt att de som styrde NHL hade minskat spelarnas ersättning med 7 % vilket öppnade upp Pandoras ask eftersom spelarna blev fullkomligt rasande på grund av detta, vilket i sig ledde till själva lockouten.

Den otämjbara ryssen: Aleksandr Ovetjkin

Få spelare har dominerat NHL så länge och med sådan framgång som ryssen Ovetjkin. Med hela 389 (från 2010-2011-säsongen till och med förra säsongen) mål så dominerade han fullständigt under det gånga decenniet. Vidare så lyckades han med bedriften att skjuta in över 50 mål fyra gånger under det gångna decenniet, vilket i sig är en smärre bedrift.

Dock var det först under säsongen 2017–2018 som Ovetjkin verkligen blev en av de stora för alltid genom att kamma hem allt som gick att vinna i tävlingssammanhang.

Sist men inte minst så vann han också den mytomspunna Conn Smythe Trophy vilket är ett individuellt pris som i slutet av varje säsong tilldelas den spelare som betytt mest för sitt lag i slutspelet.

Hjärnskakningar, oförklarliga dödsfall och CTE

En av de mest uppmärksammade händelserna inträffade när trotjänarna Derek Boogaard, Wade Belak, Rick Rypien och Todd Ewen valde att ta sina egna liv. Man drog ganska snabbt paralleller till deras hockeykarriärer och påpekade att de hjärnskakningar som de råkat ut för under sina långa karriärer kunde ligga bakom detta.

Dessa fall ledde till att man drog igång en process där mer än 300 spelare stämde NHL för lidande och smärta på grund av de hjärnskakningar som de drabbats av. Spelarna, samt de pampar som styrde NHL, kom till slut överens om en förlikning hela sex år efter att man inlett processen. Varje spelare fick upp till 100 000 dollar i skadestånd.

I efterhand har Gary Bettman gått ut i media och bestämt avfärdat en koppling mellan hjärnskakningar och CTE (kronisk traumatisk encefalopati), vilket i sig är en skada i hjärnan som endast kan diagnostiseras efter att personen i fråga avlidit.

Blackhawks tar äntligen revansch

Efter att man under decennier visat på stor svaghet i form av ett svagt spel, inklusive tveksamma resultat, så fick fansen äntligen något att glädjas åt när man under säsongen 2010 lyckades med att kamma hem sin första Stanley Cup-titel på hela 49 år!

Men de behövde inte vänta fem decennier till för att vinna en ny titel och släcka fansens törst efter nya framgångar. Två år senare spelade man återigen en bländande hockey. Kombinerat med stora vinnarskallar som bidrog till att man återigen lyckades gå hela vägen och vinna Stanley Cup-trofén säsongen 2012–2013. Detta var inte allt, eftersom man återupprepade samma bedrift igen, två år senare, genom att återigen lyfta den åtråvärda bucklan som så många NHL-spelare drömmer om.

Framgången betydde även ett enormt klirr i den annars ansträngda ekonomin. I och med den första Stanley Cup vinsten så ville fansen säkra sina platser för kommande sportsliga framgångar. Detta gjorde de genom att köpa säsongsbiljetter för varje hemmamatch, 10 år framåt i tiden! Detta är något som få lag kan skryta med och det bevisar hur hängivna Blackhawks supportar är, vilket de för övrigt är kända för världen över.

Matt Cooke och regel 48

Under säsongen 2010–2011 spelade Pittsburgh Penguins mot Boston Bruins, men om du frågar någon idag gällande slutresultatet så är det knappast någon som kommer ihåg det, även om Betsson odds utan tvekan var på en ganska lukrativ nivå. Istället var det händelserna som utspelade sig under själva matchen som gick till historieböckerna.

I ett raseriutbrott siktade Matt Cooke en välavvägd projektil mot Boston Bruins Marc Savard efter att de hamnat i verbal dispyt. Detta resulterade i att Cooke fick värma bänken istället för att spela under två månader, vilket i sig inte var överraskande på grund av situationens allvar.

Dock blev det hela ihågkommet på grund av att regel 48 åberopades (tackling mot huvudet) vilket i sin tur innebar att man inte kunde döma Cooke. Detta beroende på en juridisk teknikalitet: att skott mot huvudet inte var definierat som förbjudet enligt, vilket gjorde att Cooke trots allt kunde fortsätta spela.

Den tragiska bussolyckan med Humboldt Broncos

Någon gång under eftermiddagen den 6 april 2018 miste 13 personer livet och 16 andra skadades allvarligt när en lastbil kolliderade med bussen som man färdades i.

Det blev snabbt känt att bussen transporterade spelare från det kanadensiska juniorlaget Humboldt Broncos inklusive lagets ledare. Man var på väg till slutspelet när den ödesdigra olyckan inträffade i närheten av orten Nipawin.

Händelsen är idag klassad som den största tragedin som kanadensisk idrott råkat ut för. Den samlade hela hockeyvärlden och man startade också en GoFundMe-kampanj online, vilket bidrog till att man samlade in över 150 miljoner kronor till de dödas familjer och för de skadade.

Den person som körde lastbilen blev åtalad för 16 fall av farlig körning samt 13 andra åtal för vart och ett av de dödsfall som föraren gjort sig skyldig till. Dock blev han endast dömd till ett åttaårigt fängelsestraff vilket resulterade i att de drabbade blev fullkomligt rasande.

De drabbade familjerna har yrkat på att man ska skärpa reglerna kring utbildning samt vägledning av lastbilsförare samt att det ska vara obligatoriskt att ha på sig bälten under bussfärd. Dock har förändringar skett långsammare än vad man hoppats på.

Sammanfattning

Även om det råder olika meningar vilka händelser som kommit att påverka hockeyvärlden mest så anser vi att ovanstående är några som man främst kommer komma ihåg när man diskuterar de största hockeyhöjdpunkterna och tragedierna under det senaste decenniet.