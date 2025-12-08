Stor ranking: Så står sig lagen inför Svenska Cupen U20

I morgon drar den första upplagan av Svenska Cupen U20 igång. Här är en power rank över alla lag som är med i turneringen.

Svenska Cupen U20 kommer under tisdagen att inledas med ett derby mellan AIK och Djurgården och en match mellan Södertälje och Västerås. Det markerar startskottet på turneringen som kommer att avgöras i början av januari.

Det blir lite av en försmak på JSM som kommer senare under våren.

Samtidigt kommer flera av lagen att sakna många spelare. Då det är ett landslagsuppehåll samtidigt som inledningen av turneringen spelas. Här tar jag endast med de spelarna som inte är skadade, utlånade, iväg på landslagsuppdrag eller borta av någon annan anledning. Med reservation för att jag kan ha missat någon.

Samtliga lag rankas samtidigt som jag plockar ut två nyckelspelare i alla lag.

Grupperna spelas i fyra med fem lag i varje förutom ”mittengruppen” då Mora valde att inte ställa upp i Svenska Cupen U20. Det är ett gruppspel med singelmöten där sedan gruppvinnarna går vidare till en semifinal. Turneringen spelas mellan den åttonde december och tredje januari.

Här kan du läsa genomgången av Timrå U20

Här kan du läsa genomgången av Växjö U20

Här kan du läsa genomgången av Örebro U20

Här kan du läsa genomgången av Rögle U20

Här kan du läsa genomgången av Linköping U20

Här kan du läsa genomgången av Malmö U20

Här kan du läsa genomgången av Frölunda U20

Här kan du läsa genomgången av Färjestad U20

Här kan du läsa genomgången av Skellefteå U20

Här kan du läsa genomgången av HV71 U20

Här kan du läsa genomgången av Djurgården U20

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U20 Nationell.