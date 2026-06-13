Får vi se Mikkel Aagaard i MoDo-tröjan igen? Foto: Bildbyrån (montage).

"Anledningen till att jag kom hit var för att få chansen att spela om ett guld, Det har varit extremt häftigt och motiverande att vara en del av det".

På bara ett år har Mikkel Aagaard gått från att vara en nyckelspelare i ett lag i botten av SHL, till detsamma i SM-guldvinnarna. Kort sagt: En otroligt lyckad resa och flytt som gjort att forwarden fått en förbättrad status, både i Sverige och internationellt.

Ovanstående är några av orden som han nu delar med sig av i en intervju i Örnsköldsviks Allehanda.

– Vi i familjen pratade om det när vi kom hem och hade hunnit landa i allt. Det är otroligt att gå från att åka ur ena året till att stå med Le Mat-pokalen och guldhjälm nästa, säger han även.

Aagaard: "MoDo kommer alltid finnas på tapeten"

Trots nya band finns dock den där starka kopplingen till MoDo och Ö-vik fortfarande kvar, hos Aagaard och familjen.

– Vi har huset kvar. Det blir en del resor för mig, framförallt med CHL och så vidare, då blir det att tjejerna åker lite fram och tillbaka. Sen är svärföräldrarna och grannarna bra på att ta hand om allt med att skotta snö och så vidare, för att allt ska fungera, berättar Aagaard för ÖA om boendet.

30-åringen sitter just nu på kontrakt med Skellefteå till 2027, men stänger inte dörren till sin tidigare klubb.

– Vi älskar Örnsköldsvik. Jag skulle absolut säga att det fortfarande känns som hemma, säger han till ÖA och fortsätter.

– MoDo är en fantastisk förening och jag har bara bra saker att säga om min tid i Örnsköldsvik. Det är klart att MoDo kommer alltid finnas på tapeten för mig.