Kan succéspelarna göra att Viggo Björck väljs tidigare i NHL-draften? Foto: Bildbyrån (montage).

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Under de senaste åren har spelare som Aleksander Barkov nått stor framgång i NHL och blivit en del av en trend där flera lag bygger kring storvuxna centrar. Men kommer det verkligen att hålla, och se ut så för allt framtid?

Med NHL-draften runt hörnet, 26 juni, har just längden på svenske storlöftet Viggo Björck diskuterats flitigt. Det oftast som en anledning till att han inte är högre på de flesta listor inför spektaklet - samtidigt som 18-åringen kommer från en säsong med JVM-guld, spel som förstacenter i Djurgården , samt ett herr-VM med Tre Kronor.

Nu menar Cam Robinson, på Eliteprospects , att årets Stanley Cup-slutspel, där just flera mindre centrar nått framgång, kan hjälpa Björck och hans draftaktier.

– Jag tror att det har hjälpt. Jag ska säga det, jag har blivit positivt överraskad över feedbacken jag fått från NHL-lag om Viggo Björck. Jag tror att det säger mycket om vilken spelare han är, säger Robinson när han gästar hockeysverige.se's podcast "Framtidens stjärnor".

– Jag pratade med en klubb som sa att hans skills är... inte medel, men inte spektakulära. Han är inte blixtsnabb, han har inte de snabbaste händerna, hans skott är ingen raket - men hans superkraft är hans hjärna. Han förmåga att tvinga motståndarna till dåliga beslut och ta egna beslut snabbare så att han kan få en fördel. Sen är han så, så stark, och kan skydda puck.

Jämför Björck med Carolina-centern: "Väldigt lik"

Cam Robinson fortsätter sedan att jämföra Viggo Björck med några av dessa spelare, som också gått långt i årets slutpel.

– Titta på en kille som Zach Benson (Buffalo Sabres ), som är en riktig pest, som kastar sig in i alla möjliga situationer. Titta på Logan Stankoven (Carolina Hurricanes ), som är väldigt lik Viggo, kanske med lite "hårdare" skill, men inte lika smart. Jackson Blake, Seth Jarvis... (båda Carolina) att se dem lyckas i slutspelet hjälper säkerligen hans aktier, säger Robinson.

I Eliteprospects egna ranking är Björck uppskriven som spelare nummer åtta, men det har pratats om större siffror än så.

– Han slutade sexa på scoutpoolen jag gjorde... tittar man på vad lag värderar på NHL-nivå och i draften så hade du trott att han skulle gå på tolfte eller 14:e plats. Han kan fortfarande göra det, lagen jag pratat med kanske inte har ett val tidigare. Men jag var glad att se det för jag håller Viggo högt, säger Cam Robinson och tillägger.

– Vem som än tar en chans med honom och skyddar honom på rätt sätt, troligen med större yttrar, då har de en situation där han verkligen kommer att göra avtryck. I min åsikt kan han mycket väl vara den här årgångens bästa center.

Med många av dessa spelare i laget har Carolina Hurricanes just nu en 3–2-ledning i Stanley Cup-finalen mot Vegas Golden Knights. Natten till måndag har de därmed chansen att säkra titeln.

Framtidens stjärnor med Cam Robinson

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Cam Robinson.

00:00 - Programstart

04:41 - Spännande draftordningen i årets draft – Hur tänker klubbarna?

13:16 - Cam Robinson från NHL Draft Combine i Buffalo

17:00 - Så mycket väger klubbarna in vad som händer på Draft Combine

22:19 - Snacket kring Torontos förstaval – McKenna vs Stenberg

28:13 - Föregångarna som bannat väg för Viggo Björck i NHL?

31:59 - Spelarna som stärkte sina aktier under U18-VM

42:12 - Målvakternas chanser i draften

44:18 - Han kan bli en All Star bredvid en Cale Makar

53:53 - Stora hyllningen till Viggo Björck

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