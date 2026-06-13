Plockar in ung Forshaga-trio: "Hungriga"

Forshaga-trion Karl Andersson, Gustav Ling (ej på bild) och Felix Söderlund skriver på för Enköping. Foto: Bildbyrån (montage).

I början av juni kom uppgifter om att Forshaga IF tvingas lämna Hockeyettan inför 2026/27. Detta på grund av en ansträngd ekonomi som gjort att hela klubbens framtid varit hotad. Spelarna fick därmed tillåtelse att söka nya klubbar, och därifrån har ryktena tagit vid.

Nu står det klart att en trio av Forshaga-spelare väljer att skriva på för Enköping: Karl Andersson, Gustav Ling och Felix Söderlund, 22, 20 och 22 år gamla, två forwards och en back.

– Det är tre hungriga spelare som kommer från en miljö där de har fått utvecklas tillsammans. Vi får in både karaktär och kvalitet, och det ska bli väldigt intressant att följa deras fortsatta resa hos oss, säger sportrådets språkrör Christian Nordenberg på lagets sajt .

Tar med sig allsvensk erfarenhet

Mest erfaren av dessa är Karl Andersson med 45 Hockeyallsvenska matcher för Västerås bakom sig. De flesta av dessa gjordes 2023/24-säsongen, innan ett lån till Boden följdes av en flytt till Forshaga.

Gustav Ling, född 2005, gjorde sin första seniorsäsong i Forshaga efter en hel juniorresa i Färjestad. Felix Söderlund, fostrad i Leksand, var i Forshaga längst med 130 matcher över fyra säsonger.

Enköping slutade på 14:e plats i Hockeyettan norra under 2025/26.