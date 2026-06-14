Insidern: Babcock ser ut att välkomnas tillbaka

Mike Babcock är en av Edmontons potentiella tränare.

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Mike Babcock är en av NHL:s mest kontroversiella tränare. Han har vunnit mycket under sin långa karriär och är en erkänt duktig tränare i ligan. Samtidigt har hans metoder varit högst kontroversiella. Det har varit anklagelser om mobbning och om förnedrande ledarskap.

Hans senaste uppdrag i NHL var hos Columbus säsongen 23/24 men då klev han självmant av efter en kritikstorm. Det efter att bland annat ha krävt att se sina spelares telefoner. Sedan dess har 63-åringen varit utanför ligan.

När Edmonton nu ryktas vilja plocka in honom inför nästa säsong kan ligan sätta stopp. Det pågår just nu en utredning där NHL snart uppges komma med sitt slutgiltiga beslut.

Enligt insidern Chris Johnston är förväntningarna att ligan kommer säga ja.

Det skulle i sådana fall innebära att Edmonton har möjligheten att anställa honom som sin nästa huvudtränare. Enligt uppgifterna från Nordamerika har inte kritiken mot ryktet fått dem att backa.

Mike Babcock har vunnit Stanley Cup, OS och VM under sin tränarkarriär. Det återstår nu att se om han får en ny chans i NHL efter att inte ha coachat en match på över sex år.