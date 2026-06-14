Frode Wadströmer, Axel Göransson och Kevin Törnblom. Foto: Bildbyrån (montage).
Frode Wadströmer, Axel Göransson och Kevin Törnblom. Foto: Bildbyrån (montage).
Krönikor

Här är Sveriges tio bästa målvakter födda 2008

Publicerad 14 juni 2026 12:30
Martin Jansson
Martin Jansson
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Flera av dem har redan tagit klivet upp till U20 Nationell och ska draftas till sommaren. Här är Sveriges just nu tio bästa målvakter födda 2008, enligt Martin Jansson.

  • Tog förstaspaden i landslaget.
  • Brynäs doldis kan bli först vald av svenskarna i NHL-draften.
  • Nästa spännande målvaktstalang i Malmö.
  • Han smyger i vassen.

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Sverige har en stolt målvaktstradition i ishockeyn. Det har under de senaste åren kommit fram en ny våg av talanger som har slagit igenom. Både i de inhemska ligorna men även i internationella turneringar. Jesper Wallstedt framfart i NHL banar också vägen för nya förmågor.

Det har varit en intressant säsong för målvakterna födda 2008. Många av dem ska draftas och några har också tagit steget upp till U20 Nationell. Ett lite för stort steg för vissa och en språngbräda uppåt i hierarkin för andra. Samtidigt har det också varit ett antal målvakter som har fått stå på tillväxt i U18 Nationell och inte varit med i landslaget. Men där finns det ett par väldigt spännande namn inför framtiden.

Därför kollar jag här närmare på de tio bästa målvakterna födda 2008 i Sverige - här och nu.

Det finns en blandning av stjärnor från landslaget och några mer doldisar. Inför draften är det också några mindre kända namn som det pratas en hel del om.

Målvakterna kommer här utan någon inbördes ranking.

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