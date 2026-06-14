Uppgifter: Vill trejda Markström

Jacob Markström kan trejdas i sommar.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Det var en rätt tung säsong för Jacob Markström i New Jersey Devils. Hans andra säsong i klubben fick inte minst en tuff start. Under hösten var svensken hårt kritiserad samtidigt som laget också gick trögt. Det blev totalt 44 matcher med en räddningsprocent på 88,3 och 3,07 insläppta mål per match.

Samtidigt var han Sveriges förstemålvakt i OS. Där hade han istället 93,6 i räddningsprocent och 1,97 insläppta mål per match när Tre Kronor åkte ut i kvartsfinalen.

Veteranen sitter nu på ett kontrakt till 2028 med Devils. Men det är högst oklart om parterna kommer att fullfölja det.

Jacob Markström kan trejdas

Efter en tung säsong försöker New Jersey göra något av en ombyggnation.

Enligt Kevin Weekes försöker klubben att bedöma intresset för 36-åringen och vad man hade kunnat få i utbyte.

Jacob Markström har tidigare spelat för Florida, Vancouver och Calgary i NHL. Det återstår nu att se om det väntar en femte klubb i ligan.