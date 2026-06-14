Efter succésäsongen - svensken utsedd till ligans bästa

Med 51 poäng på 58 matcher var Simon Johansson en dominant spelare från sin backplats i Ilves. Svensken vann backarnas poängliga i överlägsen stil och klev även fram med åtta poäng på 13 matcher i slutspelet. Säsongen gav honom även ett kontrakt i Schweiz med EHC Kloten.

Nu har svensken också blivit utsedd till Liigas bästa back säsongen 25/26. Under lördagen fick han motta priset.

I juryn satt 42 journalister där 26 stycken hade stockholmaren som etta. 27-åringen blev även uttagen i ligans All star-lag. Där hittar vi även Sverige-bekantingarna Joachim Blichfeld och Mikael Ruohomaa.

Simon Johansson flyttade till Ilves inför säsongen 21/22. Det blev sedan en tvåårig sejour i AHL med Iowa Wild innan han inför den förförra säsongen återvände till klubben. I Sverige har backen spelat för Djurgården i SHL.

Det nya kontraktet med Kloten är skrivet fram till 2028. Det blir hans första sejour i Schweiz under karriären.