Rasmus Dahlin tas ut i NHL Second All-Star Team 2025/26.

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NHL har presenterat First och Second All-Star Teams för säsongen 2025/26. Säsongslagen utses efter grundserien genom en omröstning bland medlemmarna i Professional Hockey Writers Association (PHWA).

För svensk del är huvudnyheten att Buffalo Sabres lagkapten Rasmus Dahlin tar plats i NHL Second All-Star Team efter ännu en stark säsong. Den 26-årige backen svarade för 19 mål och 55 assist på 77 matcher och var en av ligans mest produktiva och speldrivande försvarare.

I omröstningen bland backarna slutade Dahlin fyra totalt. Endast Norris Trophy-vinnaren Zach Werenski (Columbus Blue Jackets), Cale Makar (Colorado Avalanche) och Evan Bouchard (Edmonton Oilers) samlade fler röster. Werenski och Makar tog plats i First All-Star Team, medan Dahlin och Bouchard bildar backpar i Second All-Star Team.

För Dahlin är uttagningen ytterligare ett kvitto på hans status som en av NHL:s främsta backar. Han var också den enda svensken som lyckades ta sig in i något av de två säsongslagen.

McDavid och Kucherov leder första laget

First All-Star Team domineras av flera av NHL:s största stjärnor. I kedjan återfinns Dallasforwarden Jason Robertson , Edmonton Oilers superstjärna Connor Mcdavid och Tampa Bay Lightnings poängkung Nikita Kucherov .

På backsidan får Makar sällskap av Werenski, medan Tampa Bays Andrej Vasilevskij utsågs till förstemålvakt efter en ny stark säsong.

I Second All-Star Team återfinns Montreal Canadiens 50-målsskytt Cole Caufield, Colorado Avalanches Nathan Mackinnon och Boston Bruins stjärna David Pastrnak på forwardssidan.

Bakom Dahlin och Bouchard valdes Washington Capitals målvakt Logan Thompson in mellan stolparna.

Demidov leder rookielaget

NHL presenterade också årets All-Rookie Team. Där tog Montreal Canadiens supertalang Ivan Demidov plats tillsammans med Beckett Sennecke (Anaheim Ducks) och Jimmy Snuggerud (St. Louis Blues) i anfallet.

Backplatserna gick till Calder Trophy-vinnaren Matthew Schaefer (New York Islanders) och Alexander Nikishin (Carolina Hurricanes), medan Montreals Jakub Dobes utsågs till rookie-lagets målvakt.

Bland övriga svenska spelare som fick röster i omröstningen märks Erik Karlsson på backsidan samt Lucas Raymond , William Nylander och Jesper Wallstedt på sina respektive positioner. Ingen av dem samlade dock tillräckligt många röster för att ta plats i årets säsongslag.