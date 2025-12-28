Så spelas Sverige – Schweiz i JVM

Efter vinsten mot Slovakien i JVM-premiären ställs Juniorkronorna nu mot Schweiz i sin andra gruppspelsmatch i turneringen. Här är all information du behöver inför den matchen.

Sverige besegrade Schweiz i JVM:s gruppspel i fjol – blir det samma visa i år?

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Det blev vinst med 3–2 för Juniorkronorna i första JVM-matchen mot Slovakien. Segern satt dock hårt inne och det krävdes ett sent segermål från Ivar Stenberg för att separera svenskarna från de hårt kämpade motståndarna. Då hade slovakerna ätit sig ikapp till 2–2 efter att Sverige, via powerplay-mål från Anton Frondell och Victor Eklund, haft en 2–0-ledning.

Schweiz spelade sin premiärmatch mot USA natten mot söndagen och stod för en tapper insats mot de regerande världsmästarna. Det blev slutligen amerikansk seger med 2–1.

Noterbart är att Sverige och Schweiz möttes natten mot julafton i den sista träningsmatchen inför turneringen. Då vann svenskarna med klara 7–3.

Det återstår att se om det är lika stor klasskillnad nu.

Sverige – Schweiz i JVM 2026

⏰: 20.00 svensk tid (13.00 lokal tid)

📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota

📺: 19.30-22.45, SVT2/SVT Play

Senaste JVM-mötet mellan Sverige och Schweiz

Länderna drabbade samma i fjolårets gruppspel. Då vann Sverige med 7–5 efter att Schweiz kommit tillbaka starkt i tredje perioden och skjutit fyra mål och därigenom snyggat till siffror efter att ha legat under med 1–6 inför slutronden. Axel Sandin Pellikka (1+2) och Felix Unger Sörum (0+3) var poängbäst i det svenska laget.

Hur ser jag Sverige – Schweiz på TV?

*Matchen sänds på SVT2/SVT Play. Sändningen startar 19.30. Du kan även följa matchen via hockeyvserige.se:s liveblogg.

Så kan Sverige ställa upp

Målvakter

Herman Liv

Love Härenstam

Måns Goos

Backpar:

Felix Carell – Leo Sahlin Wallenius

William Håkansson – Alfons Freij

Sascha Boumedienne – Felix Öhrqvist

Viggo Gustafsson

Utanför laget senast: Victor Johansson

Kedjor

Ivar Stenberg – Viggo Björck – Eddie Genborg

Anton Frondell – Eric Nilson – Victor Eklund

Lucas Pettersson – Jack Berglund – Loke Krantz

Milton Gästrin – Linus Eriksson – Casper Juustovaara Karlsson

Liam Danielsson

Utanför laget senast: Wilson Björck

Spelare att hålla koll på i Schweiz

Läs Steven Ellis analys av Schweiz här.

Schweiz har ett par spelare som sticker ut i årets trupp. Det gäller inte minst den återvändade backen Leon Muggli, som tillhör Washington Capitals. Han debuterade för farmarlaget Hershey Bears i oktober, men skadade sig och hade ett par månaders frånvaro inför JVM. Med sina 23.25 hade han mest speltid av samtliga schweiziska utespelare i premiären.

På forwardssidan är Lars Steiner det stora namnet just nu. Den draftaktuella forwarden, som hade över 20 minuters speltid mot USA, är inte stor men kraftfull och spelintelligent. Kan gå i första rundan till sommaren.

En annan spelare att hålla koll på är givetvis HV71:s Jamiro Reber, som kommer att flytta tillbaka hem till Schweiz för spel i Roger Rönnbergs Fribourg-Gottéron nästa säsong. Han gör nu sitt tredje JVM och är en av spelarna Schweiz förlitar sig allra mest på.

