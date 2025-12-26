Årets hockeyhöjdpunkt är äntligen här! Det är dags för JVM-premiär mellan Juniorkronorna och Slovakien. Pucken släpps runt 19:00 och ni kan hänga med härifrån från det att laguppställningarna släpps cirka timmen före nedsläpp – och genom hela kvällen.

Victor Eklunds Juniorkronorna möter Slovakien. Foto: Bildbyrån.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Efter förra säsongens fjärdeplats hoppas Juniorkronorna på att återigen få med sig en medalj hem från ett Junior-VM. Det första testet på vägen dit är Slovakien. Slovakien åkte förra säsongen ut i kvartsfinal för tredje året i följd och har åkt ut i det stadiet tio av de tolv senaste åren. De har bara fått spela om medaljerna ett av dessa tolv år och det var 2016 då de överraskande tog brons efter att ha besegrat Sverige i bronsmatchen.

I det slovakiska laget finns tre spelare som till vardags spelar i Sverige: Backen Patrik Rusznyak (Luleå), forwarden Alex Zalesak (MoDo) och Brynäs Michal Svrcek som är utlånad till Västerås.

När Sverige och Slovakien möttes i gruppspelet i förra JVM vann Sverige med 5-2. Storstjärnan Dalibor Dvorsky gjorde 1-0 för slovakerna, men Sverige vände till 5-1 efter ett hattrick av Axel Sandin Pellika och ett mål var av Rasmus Bergqvist Linus Eriksson.

Kvällens match drar igång omkring 19:00 och Konrad Grönlund samt vår utsände reporter Simon Eld liverapporterar från det att laguppställningarna släpps någon timme före nedsläpp.