LIVE: Följ Sverige – Schweiz i JVM

Juniorkronorna lyckades besegra Slovakien med minsta marginal i JVM-premiären. Det blev seger med 3–2 efter Ivar Stenbergs sena segermål. Nu väntar Schweiz. Hockeysverige.se liverapporterar från matchen.

Följ Sverige-Schweiz i JVM.

Foto: Bildbyrån.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Scrolla ner för att hitta liverapporteringen.

Sverige fick en drömstart på JVM efter Ivar Stenbergs sena avgörande mot Slovakien. Dessförinnan hade Anton Frondell och Victor Eklund gjort mål för Sverige – båda fullträffarna kom i powerplay.

Nu väntar Schweiz för Juniorkronornas del. Schweiz stod upp oväntat bra i premiären mot USA i natt men föll till sist med 2-1 mot de två senaste årens världsmästarnation.

Schweiz har åkt ut i kvartsfinal de fyra senaste åren och har gått vidare från gruppen fem av de sex senaste åren. Senast de tog sig förbi kvartsfinal var 2019, då de skrällde och slog ut just Sverige.

I laget finns tre spelare som till vardags spelar i Sverige: Backen Gian Meier (Frölunda) och forwards Joel Grossniklaus (Malmö) och Jamiro Reber (HV71). Reber är förstås en av lagets få stjärnor.

Nedsläpp ikväll är klockan 20:08, men liverapporteringen drar igång strax före 19:00.