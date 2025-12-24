Juniorkronorna kommer med ett styrkebesked bara dagar innan JVM-premiären.

Det blir svensk seger med hela 7-3 mot Schweiz i den sista träningsmatchen inför turneringen.

Juniorkronorna vinner stort i sista träningsmatchen inför JVM. Foto: Nicole Osborne/The Canadian Press/Alamy

Efter en vinst och en förlust mot Kanada i de två första träningsmatcherna avslutade Sverige JVM-genrepet starkt.

Under natten mot julafton spelade Juniorkronorna sin sista träningsmatch, den här gången med Schweiz som motståndare. Det blev då en storseger för de svenska U20-killarna som vann med hela 7-3 och ser ut att ha prickat formen inför mästerskapet.

Det blev först en svensk kalldusch när Schweiz tog ledningen med ett 0-1-mål bakom Herman Liv efter endast 27 sekunders spel. Sedan reste sig Sverige och kom tillbaka in i matchen tack vare lagets stjärnor. Eddie Genborg klev fram och kvitterade till 1-1 senare i första perioden. Sedan slog Genborg till igen, den här gången i powerplay, för 2-1 till Sverige i början av andra perioden. Därefter klev Anton Frondell in i handlingarna.

Målfest av Juniorkronorna inför JVM

Först kombinerade Frondell med DIF-kompisen Victor Eklund för ett 3-1-mål. Schweiz kunde sedan reducerade genom supertalangen Jonah Neuenschwander (född 2009) innan Frondell var i farten igen. Den svenske stjärnan satte 4-2 i powerplay och innan den andra perioden var slut kunde Juniorkronorna också gå upp till en 5-2-ledning. Det var lagkaptenen Jack Berglund som gjorde Sveriges femte mål i matchen.

Därefter kunde Sverige promenera hem segern. Det spelade ingen roll att Schweiz fick in en reducering utan Juniorkronorna öste på och kunde vinna med 7-3 efter mål av både Ivar Stenberg och Leo Sahlin Wallenius. Poängbäst i den svenska segern var storlöftet Viggo Björck som stod för tre assist. Eddie Genborg och Anton Frondell bidrog med två mål vardera medan Ivar Stenberg och Leo Sahlin Wallenius båda noterades för 1+1. Därbakom stod Jack Berglund för ett mål medan Victor Eklund, Liam Danielsson och Viggo Gustafsson alla registrerades för en passningspoäng. Herman Liv räddade 15 av 18 skott i vinsten.

För Juniorkronorna väntar nu ett julfirande innan de reser vidare till Minnesota för Junior-VM. På annandag jul släpps pucken där Sverige ställs mot Slovakien i premiärmatchen.

Sverige – Schweiz 7–3 (1-1,4-1,2-1)

Sverige: Eddie Genborg 2, Anton Frondell 2, Jack Berglund, Ivar Stenberg, Leo Sahlin Wallenius.

Schweiz: Mike Aeschlimann 2, Jonah Neuenschwander.

Source: Sweden U20 @ Elite Prospects