Förra året var han en av hjältarna som säkrade USA:s guld i JVM. Inatt fördes Cole Hutson till sjukhus efter en puck mot huvudet.

– Man vill inte se en spelare lämna isen på det sättet, säger schweizaren Jamiro Reber till hockeysverige.se efter matchen.

Cole Hutson fick avbryta efter den otäcka situationen mot Schweiz. Foto: Alarmy/ZUMA Press och TSN (skärmdump).

Medan Juniorkronorna vilade upp sig under lördagen var Schweiz i full gång inför mötet med svenskarna (söndag). Men trots en jämn match där 2–1 stod sig hela vägen till slutsignalen var det en otäck situation som hamnade i fokus.

I den andra perioden tvingades nämligen backstjärnan Cole Hutson lämna isen efter ett skott i huvudet. 19-åringen flög ner i isen direkt efter avslutet från Frölundas Gian Meier och blev sedan hjälpt av isen. Enligt initierade Jon Morosi var Hutson vid medvetande när när han lämnade, men fördes sedan vidare till sjukhus för vidare undersökningar.

– Jag såg inte riktigt vad som hände. Jag hoppas bara att han är okej. Man vill inte se en spelare lämna isen på det sättet. Jag hoppas att han är okej, säger HV71:s schweizare Jamiro Reber till hockeysverige.se efter matchen.

Morosi uppdaterade senare igen att Hutson blivit utskriven från sjukhuset och att man, under söndagen, kommer att ta ett beslut kring spel under resterande del av turneringen. USA-backen kunde äta middag med sina lagkamrater efter sin undersökning, men det återstår att se om han blir uttagningsbar. Enligt det amerikanska förbundet är statusen ”dag för dag”.

Guldhjälten från i fjol spelar till vardags med Sveriges Sascha Boumedienne i NCAA-laget Boston University och är tingad av Washington Capitals. I JVM 2025 blev det elva poäng (3+8) på sju matcher.

USA – Schweiz: 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

USA: Brodie Ziemer, William Zellers.

Schweiz: Basile Sansonnens.

Source: Cole Hutson @ Elite Prospects