Anton Frondell var i stunder dominant i JVM-premiären mot Slovakien. Så pass att SVT:s Håkan Loob utbrast ”rena Ovetjkin”.

– Jag hörde det, men Ovetjkin… då tar man i, svarar DIF-talangen själv till hockeysverige.se.

– Vi vill någonstans komma åt hans skott lite oftare och vi tror att vi kan få ut mer av det på en kant, säger Hävelid om Frondells roll.

Anton Frondell blev matchens lirare i JVM-premiären mot Slovakien. Foto: Bildbyrån och Simon Eld.

När många av de svenska spelarna greppade klubban lite väl hårt var Anton Frondell den som klev fram i JVM-premiären. DIF-fowarden hade med lite flyt blivit målskytt redan i den första perioden, men var senare den som lade grunden för 3–2-segern med både mål och assist i powerplay. Det hela fick hyllningarna att hagla från flera håll.

”Det är rena Ovetjkin”, sade SVT:s expert Håkan Loob i sändningen av mötet med Slovakien.

Frondell, som stod för hela sju skott i andra perioden (nio i matchen), vågar dock inte gå riktigt så långt, även om han självklart var nöjd med att näta direkt.

– Jag försökte ta vara på de skottchanser jag fick i matchen. Det var lite fler i andra med mycket powerplay. Det var skönt att en gick in i alla fall, säger han till hockeysverige.se och fortsätter om jämförelsen av Loob.

– Jag hörde det, men Ovetjkin… då tar man i. Sen försöker jag väl utnyttja skottet. Skjuter du inte så blir det inte mål, och får man läge är det bara att smälla. Sen hittade jag Eklund där på bortre stolpe en gång också.

NHL-klass – enligt experten: ”Fina ord”

Senare i SVT:s sändning fortsatte hyllningarna kring både Frondell och DIF-kamraten Viggo Björck (som fick ett mål bortdömt).

– Det han och Frondell har gemensamt är hur man får kontroll på pucken. Det är NHL-klass, säger experten Jonas Andersson.

– Det är väl fina ord, men jag vet inte hur mycket som stämmer, svarar Frondell och fortsätter.

– Det skönaste nu är att vi lyckades vinna den här matchen till slut. Det var tajt. Träning imorgon och sen en ny match igen. det är bara att ladda för den.

Förbundskapten Magnus Hävelid tillägger:

– Anton har ett fantastiskt bra skott. Han kan inte bara skjuta hårt utan skjuter även välplacerat. Han skulle kunna ha gjort något till mål idag, hade någon i ramen. Jag tyckte att han var pigg över hela matchen egentligen. Ansvarstagande också i vårt försvarsspel. Det är en spelare man kan känna en trygghet med där ute på isen, säger han till hockeysverige.se.

Ett lyckat drag av Hävelid: ”Vi kom överens”

En av nycklarna som Magnus Hävelid hittills kunnat använda för att låsa upp Frondell är att inte använda honom som center. Ett beslut som han tagit tillsammans med spelaren.

– Vi har bollat med honom lite också, och kom överens om att det blir på vingen. Vi vill någonstans komma åt hans skott lite oftare och vi tror att vi kan få ut mer av det på en kant, säger förbundskaptenen och fortsätter.

– Vi vet att han kan spela center, men han har också varit mycket vinge sista delen i Djurgården. Att han får känna att vi vill utnyttja hans potential framåt så mycket som möjligt, att han hamnar i de situationerna, är viktigt. Som center får jobba mycket djupare. I framtiden kanske han blir center, men när han kommer in här och inte riktigt har den vanan… Vi får se vad turneringen har med sig här också.

