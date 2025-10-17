Så sänder SVT Junior-VM 2026 på TV
Junior-VM står inför porten. Precis som vanligt sänds mästerskapet på SVT. Här hittar du all information om hur JVM 2026 sänds på TV.
Junior-VM i ishockey 2026 spelas i St. Paul och Minneapolis i Minnesota, USA, mellan den 26 december 2025 och natten till den 6 januari 2026.
I år är SVT ensam sändare av turneringen efter att ha delat sändningsrättigheterna med Viaplay de senaste åren. De sänder alla gruppspels- och slutspelsmatcher i SVT Play medan några av matcherna även kommer att sändas på SVT1 och SVT 2.
Här följer de svenska sändningstiderna och kanaler på SVT – Juniorkronornas matcher är kursiva.
Med reservation för ändringar.
Så spelas och sänds Junior-VM 2026 på TV
Fredag 26 december:
18.30-21.45, SVT2/SVT Play, Sverige-Slovakien.
21.30-00.00, SVT2/SVT Play, Danmark-Finland.
00.05-02.30, SVT1/SVT Play, Tyskland-USA.
Lördag 27 december:
02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Tjeckien-Kanada.
20.00-22.30, SVT Play, Slovakien-Tyskland.
22.30-01.00, SVT Play, Lettland-Kanada.
00.05-02.30, SVT1/SVT Play, USA-Schweiz.
Söndag 28 december:
02.30-05.00, SVT2/SVT Play, Danmark-Tjeckien.
19.30-22.45, SVT2/SVT Play, Sverige-Schweiz.
22.30-01.00, SVT2/SVT Play, Finland-Lettland.
00.00-02.30, SVT1/SVT Play, Slovakien-USA.
Måndag 29 december:
18.30-21.45, SVT2/SVT Play, Tyskland-Sverige.
21.30-00.00, SVT1/SVT Play, Finland-Tjeckien.
Tisdag 30 december:
02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Kanada-Danmark.
20.00-22.30, SVT Play, Schweiz-Tyskland.
22.30-01.00, SVT Play, Lettland-Danmark.
Onsdag 31 december:
19.00-21.30, SVT Play, Schweiz-Slovakien.
21.30-00.00, SVT Play, Tjeckien-Lettland.
23.30-02.45, SVT2/SVT Play, USA-Sverige.
Torsdag 1 januari:
02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Kanada-Finland.
Slutspel Junior-VM 2026
Fredag 2 januari:
20.00-22.30, kvartsfinal 1.
22.30-01.00, kvartsfinal 2.
Lördag 3 januari:
00.00-02.30, kvartsfinal 3.
02.30-05.00, kvartsfinal 4.
Söndag 4 januari:
22.30-01.00, semifinal 1.
Måndag 5 januari:
02.30-05.00, semifinal 2.
22.30-01.00, bronsmatch.
Tisdag 6 januari:
02.30-05.00, final.
* kanaler för slutspelsmatcherna bestäms senare
När och var spelas Junior-VM 2026?
Junior-VM spelas mellan den 26 december 2025 och den 5 januari 2026. Gruppspelet avgörs mellan 26 och 31 december, och därefter tar slutspelet vid.
Årets mästerskap avgörs i Minneapolis och St. Paul i Minnesota, USA, och matcherna spelas i Grand Casino Arena i St. Paul och 3M Arena at Mariucci i Minneapolis.
Du finner alla resultat från matcherna på vår sajt. Här hittar du resultaten från JVM 2026.
Så spelas Junior-VM 2026 – grupperna
Tio lag är kvalificerade för Junior-VM. Ryssland är avstängda från turneringen efter landets invasion av Ukraina.
I grupp A spelar: USA, Sverige, Slovakien, Schweiz och Tyskland. Den gruppen avgörs i huvudarenan Grand Casino Arena, med plats för 20554 åskådare.
I grupp B spelar: Finland, Kanada, Tjeckien, Lettland, och Danmark. Den gruppen avgörs i 3M Arena at Mariucci, med pålats för 10000 åskådare.
Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final.
Här hittar du grupper och tabeller från JVM 2026
