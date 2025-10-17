Så sänder SVT Junior-VM 2026 på TV

Junior-VM står inför porten. Precis som vanligt sänds mästerskapet på SVT. Här hittar du all information om hur JVM 2026 sänds på TV.

Victor Eklund och Juniorkronorna jagar JVM-medaljer i Minnesota – SVT med bland andra Chris Härenstam och Håkan Loob sänder turneringen.

Foto: Bildbyrån

Junior-VM i ishockey 2026 spelas i St. Paul och Minneapolis i Minnesota, USA, mellan den 26 december 2025 och natten till den 6 januari 2026.

I år är SVT ensam sändare av turneringen efter att ha delat sändningsrättigheterna med Viaplay de senaste åren. De sänder alla gruppspels- och slutspelsmatcher i SVT Play medan några av matcherna även kommer att sändas på SVT1 och SVT 2.

Här följer de svenska sändningstiderna och kanaler på SVT – Juniorkronornas matcher är kursiva.

Med reservation för ändringar.

Så spelas och sänds Junior-VM 2026 på TV

Fredag 26 december:

18.30-21.45, SVT2/SVT Play, Sverige-Slovakien.

21.30-00.00, SVT2/SVT Play, Danmark-Finland.

00.05-02.30, SVT1/SVT Play, Tyskland-USA.

Lördag 27 december:

02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Tjeckien-Kanada.

20.00-22.30, SVT Play, Slovakien-Tyskland.

22.30-01.00, SVT Play, Lettland-Kanada.

00.05-02.30, SVT1/SVT Play, USA-Schweiz.

Söndag 28 december:

02.30-05.00, SVT2/SVT Play, Danmark-Tjeckien.

19.30-22.45, SVT2/SVT Play, Sverige-Schweiz.

22.30-01.00, SVT2/SVT Play, Finland-Lettland.

00.00-02.30, SVT1/SVT Play, Slovakien-USA.

Måndag 29 december:

18.30-21.45, SVT2/SVT Play, Tyskland-Sverige.

21.30-00.00, SVT1/SVT Play, Finland-Tjeckien.

Tisdag 30 december:

02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Kanada-Danmark.

20.00-22.30, SVT Play, Schweiz-Tyskland.

22.30-01.00, SVT Play, Lettland-Danmark.

Onsdag 31 december:

19.00-21.30, SVT Play, Schweiz-Slovakien.

21.30-00.00, SVT Play, Tjeckien-Lettland.

23.30-02.45, SVT2/SVT Play, USA-Sverige.

Torsdag 1 januari:

02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Kanada-Finland.

Slutspel Junior-VM 2026

Fredag 2 januari:

20.00-22.30, kvartsfinal 1.

22.30-01.00, kvartsfinal 2.

Lördag 3 januari:

00.00-02.30, kvartsfinal 3.

02.30-05.00, kvartsfinal 4.

Söndag 4 januari:

22.30-01.00, semifinal 1.

Måndag 5 januari:

02.30-05.00, semifinal 2.

22.30-01.00, bronsmatch.

Tisdag 6 januari:

02.30-05.00, final.

* kanaler för slutspelsmatcherna bestäms senare

När och var spelas Junior-VM 2026?

Junior-VM spelas mellan den 26 december 2025 och den 5 januari 2026. Gruppspelet avgörs mellan 26 och 31 december, och därefter tar slutspelet vid.

Årets mästerskap avgörs i Minneapolis och St. Paul i Minnesota, USA, och matcherna spelas i Grand Casino Arena i St. Paul och 3M Arena at Mariucci i Minneapolis.

Du finner alla resultat från matcherna på vår sajt. Här hittar du resultaten från JVM 2026.

Så spelas Junior-VM 2026 – grupperna

Tio lag är kvalificerade för Junior-VM. Ryssland är avstängda från turneringen efter landets invasion av Ukraina.

I grupp A spelar: USA, Sverige, Slovakien, Schweiz och Tyskland. Den gruppen avgörs i huvudarenan Grand Casino Arena, med plats för 20554 åskådare.

I grupp B spelar: Finland, Kanada, Tjeckien, Lettland, och Danmark. Den gruppen avgörs i 3M Arena at Mariucci, med pålats för 10000 åskådare.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final.

Här hittar du grupper och tabeller från JVM 2026