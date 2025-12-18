Schweiz må göra starka VM-turneringar på seniornivå, men juniorlagen har varit långt ifrån giftiga senaste åren. Inför JVM 2026 ser truppen oroväckande tunn ut. Steven Ellis undrar om inte Sveriges gruppmotståndare riskerar nedflyttningen den här gången.

Blir det ännu ett deppigt JVM för Schweiz 2026?

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och är översatt till svenska.

Schweiz är tvåa på IIHF:s världsranking. Men juniorverksamheten? Den är lite av ett kaos just nu.

Schweiz har slutat sjua eller åtta under vart och ett av de fyra senaste åren och spelade i nedflyttningsrundan 2021 (även om ingen nedflyttning skedde den säsongen). Laget har sällan ett felfritt gruppspel och blir ofta överkört när matcherna börjar betyda något den 2 januari.

Lägg därtill en bedrövlig period för U18-programmet – de blev nyligen nedflyttade till Division IA inför 2026 – och det står klart att det schweiziska juniorlandslaget är i trubbel. Schweiz borde kunna kämpa för att undvika nedflyttning i år, men det kommer inte att bli lätt:

Så gick det för Schweiz i JVM 2025

Schweiz hade ett intressant framträdande i Grupp B. De blev egentligen aldrig fullständigt utklassade, bortsett från 5–1-förlusten mot Tjeckien i premiären. De studsade tillbaka med en tight 2–1-förlust mot Slovakien, och i den tredje matchen gjorde de fyra mål i tredje perioden för att hämta upp ett 6–1-underläge mot Sverige. De förlorade visserligen med 7–5, men det måste ha gett självförtroende.

Schweiz slog sedan Kazakstan med 3–1 under den sista gruppspelsdagen, vilket säkrade en kvartsfinalplats och ett möte med USA. Förutsägbart nog gick den matchen snabbt åt fel håll, där amerikanerna vann med 7–2 på vägen mot sitt andra raka guld.

Schweiz JVM-måvakter

Detta blir en avgörande position för schweizarna. Allt börjar med Kitchener Rangers-målvakten Christian Kirsch (San Jose Sharks), som förlorade tre av fyra matcher förra året. De tidiga resultaten har varit imponerande, där den 19-årige målvakten har gjort ett bra jobb med att hålla matcherna jämna. Kirsch hade tidigare ett rykte om sig att släppa in alldeles för många enkla mål, men han har varit Schweiz förstakeeper tillräckligt länge för att veta hur man hanterar press och studsar tillbaka när det behövs

Anaheim Ducks tog en chansning på den 193 cm långe Elijah Neuenschwander mitt i NHL-draften 2025, vilket gav dem mer storlek i målet. Neuenschwander har spelat bra mot andradivisionsproffs i Schweiz och har redan fått gott om speltid i U20-landslaget, med blandade resultat. Han är en tävlingsinriktad målvakt som rör sig bra, och hans spel är ofta bättre än vad statistiken visar.

Och så finns Phileas Lachat. Waterloo Black Hawks-målvakten har haft några tuffa starter under sin första hela USHL-säsong, men det har sällan varit lugnt framför honom. Han har bra storlek med sina 190 cm och täcker den övre delen av målet väl. Däremot är han benägen att ibland släppa in svaga mål längs isen. Schweiz behöver helt enkelt att en av dessa tre blir het och kan sno åt sig en match eller två. Det är lättare sagt än gjort, men helt avgörande för deras överlevnad.

Schweiz JVM-backar

Detta är sista JVM-chansen för Leon Muggli (Washington Capitals), lagets främste back. Muggli såg bra ut i början av säsongen, med tunga minuter i sommarens U20-landslagsmatcher innan han satte avtryck i AHL med Hershey Bears. Men en skada i mitten av oktober har hållit honom borta sedan dess. Om han är frisk och redo att spela blir han Schweiz viktigaste spelare – han kan stänga ner skickliga, snabba forwards utan större problem.

Leon Muggli är den största schweiziska stjärnan i år också.

19-årige halvsvensken Ludvig Johnson (Utah Mammoth) har alltid varit en pålitlig spelare internationellt. Han gjorde ett bra jobb med att stoppa motståndarna i omställningar förra året och är på väg att fördubbla sin poängproduktion med Fribourg-Gottéron i National League. Räkna med att Johnson får mycket istid i detta lag.

Basile Sansonnens (Vancouver Canucks) är ett mer defensivt pålitligt alternativ. Personligen gillar jag hans spel – inga krusiduller, bara försvar. Han har en bra kropp, täcker skott och kan spela boxplay. Han lär hamna i det andra backparet, möjligen tillsammans med någon som Mischa Geisser eller Gian Meier. Geisser är en tidigare forward som blivit back, och även om han inte visat mycket offensiv sedan han kom tillbaka har han visat sig vara mycket jobbig att möta fysiskt. Meier är mer av en tvåvägsback och har varit en av Schweiz bästa U20-spelare från start.

Det största frågetecknet är Daniil Ustinkov. En gång sedd som ett möjligt förstaval i draften 2024 har Ustinkov blivit förbisedd i de två senaste NHL-drafterna. Han petades till och med från Schweiz trupp förra året efter att ha varit med 2024. Ingen ifrågasätter hans rena puckskicklighet, men hans beslutsfattande kan vara väldigt ojämnt. Han spelar dock helt okej hockey den här säsongen, så vi får se om han kan ge laget en boost, kanske i den andra powerplay-uppställningen.

Schweiz JVM-forwards

Detta blir en ung forwardgrupp utan särskilt mycket offensiv spets. Med det sagt finns det ett antal spelare som vill bevisa sig – både för Schweiz och för NHL-scouter. Det börjar med Lars Steiner, som bör vara Schweiz mest skickliga spelare. Han kommer definitivt att spela i förstakedjan – mer om honom senare.

HV71:s Jamiro Reber är ett av de mer välkända namnen, efter att ha spelat i turneringen som underårig för två år sedan och haft en större roll i fjol. Den snabba tvåvägsforwarden har haft svårt att producera i SHL i år, men spelar fortfarande runt 15–16 minuter per match. Den typen av erfarenhet mot proffsspelare varje kväll kommer att vara värdefull.

HV71:s Jamiro Reber kommer att vara en nyckelspelare för Schweiz i JVM.

Den mest fascinerande spelaren offensivt är den 190 cm långe Jonah Neuenschwander. Vid bara 16 års ålder är han redo för sitt andra JVM redan, vilket är galet. Han var lysande i U18-laget förra året och har gjort starka siffror för sin ålder i National League. Neuenschwander är inte draftaktuell förrän 2027, men scouter älskar redan hans tvåvägsspel, skott och – förstås – hans stora kropp.

Schweiz mest produktiva spelare den här säsongen har varit Paul Mottard, en 19-åring som spelar i Ilves i den finska högstaligan. Han har sju poäng på nio matcher med landslaget, inklusive fyra poäng på de två sista matcherna i Five Nations-turneringen i november. Han skickades nyligen ner till den finska juniorligan, där han har spelat sin bästa hockey för säsongen.

Det offensiva djupet därefter är dock skakigt. Beni Waidacher såg bra ut i perioder under Five Nations och har nyligen höjt sitt spel med HC Davos. Kimi Körbler har haft mediokra siffror i år, men han är snabb och hanterar den mindre nordamerikanska isen bra.

Även om Robin Nico Antenens utveckling har saktat in något är han fortfarande bra framför mål – något han visade redan förra året. Mike Aeschlimann kan fungera som skytt i mittenkedjorna, medan Kevin Haas är mer av ett dubbelt hot som både framspelare och målskytt.

Verkligheten är att Schweiz offensiv helt enkelt inte räcker för att skrämma många lag i den här turneringen. Men om de kan kombinera sin defensiva backlinje med sin snabbhet framåt kanske de kan mala ner ett lag och vinna med 1–0 längs vägen.

Schweiziska JVM-spelare aktuella för NHL-draften 2026

Lars Steiner hoppas kunna bli nästa schweizare som väljs i första rundan. Han missade över en månad av QMJHL-säsongen på grund av skada, men har legat runt en poäng per match sedan dess med Rouyn-Noranda Huskies. Han är en viktig del av den organisationen, och det finns hopp om att han ska hitta ytterligare en växel i de kommande matcherna och skjuta upp sitt draftvärde. Han är på den mindre sidan storleksmässigt, men spelar med mycket kraft och tempo. Jag har höga förhoppningar på Steiner, som bör spela i förstakedjan för Schweiz.

Lars Steiner kan gå i första rundan av NHL-draften 2026. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Förväntningar på Schweiz i JVM 2026

Det här är inget bra lag – så enkelt är det. Det positiva är att de möter de starka lagen tidigt i turneringen innan de får en vilodag inför den viktiga matchen mot Tyskland. Vinner de den bör Schweiz kunna undvika nedflyttning. Slovakien är ett ungt lag, men med mycket fart och skicklighet, så även den matchen blir viktig. Utöver det ska man inte räkna med att Schweiz går långt om de tar sig till kvartsfinal.

Schweiz spelschema i JVM 2026

Svensk tid angiven

16 dec. mot. Minnesota State – 02.00 (träningsmatch)

21 dec. mot Danmark – 02.00 (träningsmatch)

23 dec. mot Sverige – 02.00 (träningsmatch)

27 dec. mot USA – 00.00

28 dec. mot Sverige – 20.00

30 dec. mot Tyskland – 20.00

31 dec. mot Slovakien – 19.00

NHL-talanger i Schweiz JVM-trupp

Målvakter:

Christian Kirsch (San Jose Sharks)

Elijah Neuenschwander (Anaheim Ducks)

Backar:

Ludvig Johnson (Utah Mammoth)

Leon Muggli (Washington Capitals)

Basile Sansonnens (Vancouver Canucks)

Schweiz trupp i JVM 2026

