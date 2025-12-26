Ett nervöst Sverige säkrade 3–2 i JVM-premiären mot Slovakien. Matchhjälten? Ivar Stenberg, som tystade kritikerna.

– Det är skönt att få bra känsla in i turneringen, säger Frölunda-talangen om pressen.

Ivar Stenberg och Magnus Hävelid. Foto: Simon Eld.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026:Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Se mer i videospelaren ovan.

Första segern i Junior-VM satt långt inne för Sverige. Längre än vad många hade väntat sig. 3–2 blev slutresultatet efter Ivar Stenbergs sena mål, men det hade kunnat se mycket annorlunda ut om Slovakien utnyttjat det faktum att Juniorkronorna kom ut med en hel del premiärnerver.

– Det var det. Vi hade en hög anspänning, kanske lite högre än jag trodde, men någonstans var de också lite pigga underdogs och resultatmässigt blev det ganska jämnt. Sen tyckte jag, i och med att vi får målen i powerplay, att vi kom igång. Det var fjärde-femman som drog igång oss lite. Det är någonstans det man får ta med sig, att vi lyckas reda ut och får ta med sig en vinst, säger förbundskapten Magnus Hävelid till hockeysveirge.se efter första JVM-matchen.

– Det är klart, med full förståelighet. Jag kände nervositet innan. Det är en stor turnering och viktiga matcher, men nu har det släppte. Första matchen är väl alltid den mest pirriga, tillägger Anton Frondell.

Vad pratade nu om i första pausen med tanke på den nervositeten?

– Någonstans blir det att man gjort den där första perioden och får andas lite. Vi pratade om lite speldetaljer också såklart, men jag kände att vi spelade med lite för mycket småmarginaler. Man ska inte vara feg där ute, utan det måste vara mod i grejerna och lite klokare beslut. I mitten, när vi får utdelning, tycker jag att vi kan börja släppa loss mycket mer. Sen kom det där 1-2-målet som återtog någon form av oro i en första match.

En pressad Stenberg? ”Håller lite extra hårt i klubban”

Just Ivar Stenberg, som det pratats extremt mycket om efter den starka hösten i Frölunda, hade många ögon på sig, och var en av de som inte riktigt kom till rätta i inledningen. Något som under matchen lyftes av många scouter och reportrar med frågan: Klarar han av pressen? Att då få avgöra släpper definitivt ner axlarna.

– Riktigt skönt. Alltid skönt att börja en turnering med en seger, säger Stenberg till hockeysverige.se om segern.

– En klassiskt mellan benen. Det var öppet så skönt att det gick in, fortsätter han om 3–2-målet.

Var det lite att axlarna kom ner efter hur det sett ut tidigare i matchen?

– Ja, precis. Man håller lite extra hårt i klubban i början av en turnering. Jag tycker att vi kommer in i matchen mer och mer, men tyvärr är det lite för jämnt där ute idag. Vi ska kunna vinna lite lättare, men skönt med vinst, säger Stenberg och fortsätter om pressen.

– Det är skönt att få bra känsla in i turneringen och att få utdelning med en gång är alltid skönt. Viktigast var att vi vann och att vi har något att bygga vidare på.

Var det vad ni pratade om i första pausen också?

– Lite så, att vi spelat en period nu och bara kan gå ut och köra och njuta lite mer.

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects