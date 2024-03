ANNONS

Efter tiden i NHL ville Douglas Murray återvände till Djurgården 2014.

Då fick han nobben av dåvarande sportchefen Joakim Eriksson – utan att ens få provträna med klubben.

– Det tycker jag absolut var ett jäkla skämt, säger Murray till hockeysverige.se.

Nästa söndag möter ni Douglas Murray i en lång intervju om hans karriär. Redan idag bjuder hockeysverige.se på ett utdrag ur intervjun där han berättar om sin besvikelse över att han nobbades av Djurgården 2014 efter en säsong i Montréal.

– Jag tränade med Djurgårdens juniorer. "Jocke" Eriksson var sportchef i Djurgården. Han tyckte inte att jag passade in i laget, berättar Murray och fortsätter:

– Jag har kämpat hela livet för det jag fått och sa till och med till min svenska agent att jag kunde provträna. ”Passar det inte så…” Men jag fick inte ens provträna.

– Det tycker jag absolut var ett jäkla skämt. Inte för att jag skulle fått en annorlunda behandling bara för att morfar (Lasse Björn) hänger i taket, men att inte någon som kommer efter nio NHL-säsonger får en provträning tycker jag är under all kritik.

– När jag spelade för Djurgården under lockouten (2012/13) hade klubben inte ekonomin för att försäkra min lön. Då betalade jag min egen försäkring för att få spela med Djurgården under lockouten. Tacken var att jag sedan inte ens fick provträna med Djurgården.

Kände du en stor besvikelse?

– Jag lägger inte det på Djurgården som organisation utan det var “Jocke Eriksson” som tog det beslutet så det lägger jag hundraprocentigt på honom.

Douglas Murray betalade sin egen försäkring under lockouten 2012/13. Foto: Bildbyrån

"Det största misstaget jag gjort i karriären"

Då valde Douglas Murray spel i Tyskland i stället.

– Jag hade inte spelat på sex månader. Niclas Sundblad var i Köln och det var väldigt kul och inspirerande. Sundblad körde lite Old School och det skulle åkas en massa skridskor och att sitta på den där cykeln. Jag kom i en helt annan form där nere. Jag kände att jag hade gjort om mig själv, vilket jag kanske borde gjort några år innan i och med att spelet blivit snabbare och mer skridskoåkning.

– Samtidigt fick jag en try out med Calgary. Jag åkte upp dit och dom ville att jag skulle skriva på för att spela. Astaggad kommer jag in och dom säger:

– ”Vi kan inte skriva på med dig”.

– Jaha… Där gick luften ur mig. Eftersom jag kom dit på try out efter trade deadline skulle Calgary förlora ett ”emergency call up” i slutspelet. Jag skulle heller inte på spela i slutspelet eftersom jag kom efter trade deadline.

– ”Du får stanna här och träna med juniorlaget. Får vi någon skada sajnar vi dig” .

– ”Vad är det här för cirkus?”.

– Då drog jag till Los Angeles en månad. Calgary ville ha tillbaka mig på try out om jag inte skrivit något kontrakt. Klart att jag inte skulle skriva något kontrakt eftersom jag inte hade spelat på ett år och med tanke på vilken spelare jag var.

– Calgary trejdade till sig Dougie Hamilton, vilket jag fattade att det inte var bra för mig även om han inte har min spelstil som back. Han var ändå en toppback. Då fick min agent ett samtal från Brad Treliving (dåvarande General Manager i Calgary) tio dagar före träningslägret.

– ”Det är en ära att få ge dig en tryout, men jag ska vara ärlig mot dig, du kommer inte få spela några träningsmatcher eftersom vi vet vilka som är våra topp sju och vill låta våra unga spelare spela.”

– Jag pratade med agenten. Vad skulle jag göra nu? Alla hade fyllt upp sin ”training camp”. Det var bara för mig att åka dit, göra det bästa jag kunde och se om det skulle bli några skador.

– Spelar du inte kör du ”bag skate”. Jag körde så hårt jag kunde som jag alltid gör. Jag fick vara kvar där sjukt länge. Calgary hade spelat fem träningsmatcher av åtta och jag hade fortfarande inte blivit hemsläppt. Det var en så bisarr situation efter som jag tänkte varje dag att dom kanske gillade mig och jag får en träningsmatch.

– Jag fick ingen träningsmatch och sa till slut till general managern: ”Jag fattar inte vad jag gjort här så länge”…

– Det var snack om att jag skulle fortsätta i Europa någonstans, men med min spelstil skulle det inte bli uppskattat i Schweiz eller i några sådana ligor. Senare år, vilket jag ångrar skiten ur mig… Jag älskar att åka skidor och min brorsas svensexa i Cortina. Där har man en hall mitt i byn. Att jag inte sajnade med Cortina är det största misstaget jag gjort i karriären, skrattar Douglas Murray.

Hela intervjun kommer på hockeysverige.se nästa söndag.

