Jesper Frödén sköt guldet till ZSC Lions – och bara några dagar senare anslöt han till Tre Kronors trupp inför VM.

För hockeysverige.se berättar hjälten nu om VM-rollen, mäktiga guldjublet och beslutet att lämna firandet för landslaget.

– Man fick se lite grejer där i gruppchatten att grabbarna hade kul – så då fick man stänga av notiser så att man inte fick för mycket längtan, säger Frödén.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor var starkt favorittippade inför Hockey-VM i Tjeckien – och hittills har laget verkligen levt upp till förväntningarna.

På fyra matcher har det blivit fyra vinster och Sverige är ett av tre obesegrade lag då Kanada och Schweiz ännu inte har förlorat än heller. Tre Kronor är däremot det enda laget i turneringen som hittills inte har tappat poäng.

Laget kan därför vara riktigt nöjd med starten menar forwarden Jesper Frödén.

– Jag tycker att vi har visat en hög nivå som vi håller och mycket delaktighet liksom. Vi har ju många skickliga gubbar i laget och framför allt backar som följer med mycket i anfallen. Sedan har vi mer att kräma ut, så målet nu är väl att successivt bli bättre för varje match som kommer, säger Frödén till hockeysverige.se.

Segrarna har kommit mot USA, Polen, Tyskland och Kazakstan. Nu väntar Lettland i nästa match vilket kan visa sig vara en lite otäck motståndare. Det har varit jämna och tuffa matcher mellan Sverige och Lettland de senaste åren. Letterna har också kvartsfinalvinsten från i fjol färskt i minne då de besegrade Tre Kronor med 3-1.

Nu har Sverige därmed revansch att utkräva.

– Ja, Lettland är ju ett bra lag liksom. Vi vet att de jobbar riktigt hårt och spelar med mycket hjärta och passion. Så det gäller att vi kommer upp på en hög nivå, möter deras kamp och spelar så bra som vi kan. Det blir en utmaning och vi ska ju absolut sikta på att ta ännu en vinst här.

Jesper Frödén gör sin andra VM-turnering i karriären. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Mäktiga guldfirandet: “Var lite fotbollsfeeling”

Jesper Frödén är en av endast sju spelarna i det svenska VM-laget som till vardags spelar i Europa då han är proffs i den schweiziska ligan.

Inför turneringen i Tjeckien så rasslade det in fler och fler NHL-namn som förstärkte Tre Kronors trupp – men Frödén blev ändå kvar och lyckades knipa en plats i truppen där nu också är med och spelar.

Med tanke på hur många NHL-spelare som kom, trodde du att du ändå skulle kunna ta en plats i laget?

– Självklart, var det så. Det var en målsättning jag hade innan säsongsstart att försöka ta en plats här på VM. Sedan så är det ju mycket som händer under en säsong och som du säger, man vet ju aldrig vilka som tillkommer, säger 29-åringen och fortsätter:

– Men det var en målsättning jag hade och jag tycker att jag har gjort det bra i turneringarna som har varit under säsongen. Så jag kände absolut att jag hade en ganska bra chans och det var ju sjukt kul att man kom med.

Stockholmaren hade också en minst sagt bra vecka när han anslöt till Tre Kronor. Bara några dagar innan han flög ner till Tjeckien så spelade Frödén en sjunde och avgörande finalmatch för sitt ZSC Lions Zürich mot Lausanne.

Den målfarlige forwarden höll sig då framme och sköt det matchavgörande målet när ZSC vann med 2-0 för att säkra titeln.

Guldfirandet på isen i Zürich. Foto: Alamy

Hur var hela den upplevelsen?

– Ja, det var ju verkligen sjukt roligt. Det var ju game seven på hemmaplan, allting står på spel. Man märkte att det verkligen var någonting som staden suktade efter och det var ju helt galen stämning där i match sju.

– Att även få vara med och bidra med att göra det avgörande målet… Det var ju en otrolig känsla. Firandet efteråt var grymt också så det är ju sjukt roliga minnen från den veckan och de dagarna. Sedan blev det bara att ladda om, ta sig vidare till Tre Kronor och fokusera på den här resan.

I Schweiz är det en helt annan publikkultur än på läktarna i SHL. Efter att ZSC Lions säkrade titeln, tack vare Frödéns mål, så tändes bland annat flera bengaler och annan pyroteknik bland supportrarna.

– Vi hade något firande på isen där direkt efteråt där vi lyfte pokalen och så inför fansen. Sedan så fick vi gå upp på läktaren och ställa oss och så samlades hela isen full med fans och det tändes bengaler och allt vad det var. Det var väl lite fotbollsfeeling på det hela, det var en sjukt mäktig stämning. Man såg hur glada fansen var att få vinna guld nu igen, det är något som de verkligen har längtat efter.

Lämnade festen i Schweiz – för landslaget

Jesper Frödén gjorde två säsonger i Nordamerika och kom att spela 21 NHL-matcher för Boston Bruins och Seattle Kraken. Han var dock mestadels en AHL-spelare och säsongen 2022/23 var han en viktig spelare för Coachella Valley Firebirds och var med på lagets resa till final i Calder Cup-slutspelet.

Då förlorade dock Coachella i den sjunde och avgörande finalmatchen mot Hershey Bears. Men bara ett år senare fick alltså Frödén vara med och avgöra en sjunde final för ZSC i Schweiz.

Blev det lite av en personlig revansch för dig?

– Ja precis. Jag kände det att det finns inte en chans att jag ska torska två raka finaler i ‘game seven’. I mitt huvud fanns det inget annat än guld inför den sista matchen. Det var skönt att det gick vägen den här gången.

Guldet med ZSC är Frödéns första titel i karriären. Foto: Alamy

Den sjunde och avgörande finalen i Schweiz spelades under tisdagskvällen 30 april. Bara tre dagar senare, på fredagen, hade Frödén landat i Tjeckien och anslöt till Tre Kronors lag inför VM.

Var det en självklarhet att åka in direkt på det sättet?

– Nej, men för min del så var det självklart. Om jag känner mig frisk och hel, vilket jag gjorde, så är det alltid en självklarhet för mig att tacka ja till Tre Kronor. Framför allt med ett VM som komma skall där så för mig var det inga tveksamheter kring det beslutet.

– Sedan så försökte man ju ta och njuta där precis när vi vann guldet och efteråt; försöka suga in hela den känslan. Sedan är det så i hockey, det är bara att ladda om och ”foka” på det man ska göra. Så man fick njuta några dagar och sedan var det bara fokus på landslaget.

Missade du inte något guldfirande som ni hade i Schweiz då?

– Det var väl lite kanske som man missade på helgen där. Man fick se lite grejer där i gruppchatten att grabbarna hade kul. Det blev liksom så att man fick stänga av notiser så att man inte fick för mycket längtan. Det blev att försöka skärma av lite så man kunde fokusera på landslaget här.

“Det är en liten annan roll för mig”

29-åringen gör sin andra VM-turnering i karriären då han först var med 2021 efter en succésäsong i Skellefteå men då slutade det hela med att Sverige inte ens gick vidare från gruppspelet.

Nu har dock Tre Kronor mycket högre ambitioner och Jesper Frödén har varit en given del i laget så här långt då han spelar i fjärdekedjan tillsammans med Linus Johansson och Carl Grundström.

– Det känns skitkul, jag tycker det känns bra. Det är en liten annan roll än vad jag har i klubblaget, men jag har spelat i den här rollen förut borta i Nordamerika och även ett stundtals förra VM som jag var med i. Så jag känner mig rätt bekväm med den rollen och jag tycker att vår kedja fungerar bra än så länge så ska fortsätta som vi har startat, säger Frödén.

Hittills har Frödén fått en bra start på VM – trots den lite annorlunda rollen. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Forwarden är vanligtvis en offensiv spetsspelare som framför allt ska bidra med mål och poäng. Den gångna säsongen i Schweiz kom han exempelvis trea i skytteligan med 22 fullträffar. På VM har han dock en annorlunda roll och hittills har det blivit 0+3, fyra skott på mål samt +4 på fyra matcher för stockholmaren.

Han har då mer defensivt ansvar och spelar bland annat i boxplay under mästerskapet. Men profilen menar att det inte är något ovant för honom.

– Jag har faktiskt spelat boxplay under mestadels av min karriär. Både borta i Nordamerika och även i Sverige och nu senast här i Zürich också så har jag haft en roll i ”pk”. Så det är någonting som jag känner mig bekväm med. Jag gillar att spela där och det är alltid kul att förstöra lite för motståndarna och förhoppningsvis kunna vinna lite momentum för vår del där.

Under säsongen var Frödén med och spelade i Euro Hockey Tour med Tre Kronor och är en av få spelare som har varit med under hela säsongen medan en majoritet av truppen har flugits in från Nordamerika.

Hur skulle du säga att gruppsammanhållningen har blivit när det kommit så många från NHL och ni är bara några få som spelar här i Europa?

– Jag tycker att vi känns riktigt bra i gruppen och i gruppdynamiken. Det känns som att vi har en riktigt bra rollacceptans i laget och folk vet vad som förväntas av en när man kommer hit. Vi har ju en liten stumme från Europa som har varit med och kört några turneringar här nu inför VM också.

– Jag tycker att det har känts bra ända från start, det är sjukt många duktiga hockeyspelare med här och folk som gjort den här resan förr. Så rollacceptansen är grym och det känns som att det kan bli bra det här resten av turneringen också, avslutar Jesper Frödén.

