ANNONS

Adrian Kempe plockades in till den svenska VM-truppen för att vara en offensiv spetsspelare och kanske den främsta målskytten.

Men hittills har stjärnan kammat noll och väntar fortfarande på första fullträffen.

– Jag försöker att inte grubbla för mycket, säger Kempe.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor har fått en bra start på Hockey-VM i Tjeckien genom att vinna fyra av fyra matcher och ta tolv poäng så här långt.

Men det finns ändå lite sparkapital i laget. En av spelarna som inte fått ut det mesta av sitt spel hittills är Adrian Kempe. Den svenske stjärnan blev poänglös för andra matchen i rad under 3-1-vinsten mot Kazakstan.

– Jag tycker att vi spelade en bra match. Ganska liknande som den förra matchen (6-1 mot Tyskland), jag tycker att vi har spelövertag, spelar bra i deras zon och har bra rörlighet. Sedan spelar deras målvakt riktigt bra genom hela matchen, säger Kempe och fortsätter:

– Vi får in några puckar tidigt som jag tror hjälper att ha som försäkring när vi går in i andra och tredje perioden. Han spelade riktigt bra och höll dem verkligen kvar i matchen hela vägen till slutet.

Fortfarande mållös på VM: “Tror det kommer”

Kempe plockades in till Tre Kronor som en offensiv stjärna efter att ha gjort 75 poäng på 77 matcher med Los Angeles Kings i NHL under säsongen. Förra säsongen sköt han även 41 mål vilket då var bäst av alla svenskar i NHL.

Men hittills har 27-åringen inte fått spelet att lossna och han står fortfarande inte noterad för något mål. Mot Kazakstan så hade han fyra skott på mål, fler än i tidigare matcher, och hade ett par riktigt bra läge att spräcka nollan, bland annat via ett friläge.

– Ja, jag hade något läge där. Jag tycker att det har gått bra, jag försöker göra de här små sakerna som jag gör under vanlig säsong också. Jag försöker att inte grubbla för mycket om att jag inte har gjort mål eller så. Nu var det en sådan här match där man har ett så stort spelövertag, men ibland går pucken bara inte in.

– Men så länge jag tycker att jag själv gör ett bra jobb så har jag inga problem med det. Jag tror bara att målen kommer framöver men det är klart att man vill sätta en. Men så länge vi vinner så är jag nöjd.

Adrian Kempe har inte fått det att lossna än på VM. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Slår bort snacket om ineffektiviteten: “Kommer inte göra fem mål i varje match”

Efter matchen var dock Adrian Kempe ändå lite frustrerad. I den andra perioden så fick han en roughing-utvisning efter att ha hamnat i ett litet gruff med en kazakisk spelare. Utvisningarna kvittades dock vilket gjorde att Kempe blev fast i båset till nästa avblåsning.

Han fick därmed vänta väldigt länge på att få komma i spel igen och missade ett antal byten med resten av hans kedja.

– Jag satt i utvisningsbåset i nästan åtta minuter så jag höll på att bli iskall där. Därför var jag lite arg på domaren när jag kom ut från båset, säger Kempe och utvecklar sina tankar:

– Ibland så tycker jag att man kan få spela fyra-mot-fyra när båda får utvisningar. Då kommer båda ut efter två minuter i stället för att bli sittandes och få vänta till nästa avblåsning. Det tog lite tid, det var därför jag var lite kall på bänken.

Tre Kronor stod för en bra match mot Kazakstan och var dominanta i spelet under nästan alla 60 minuter. Sverige vann då skotten med hela 44-11 men lyckades endast göra tre mål då laget under långa perioder visade på en rejäl ineffektivitet och oförmåga att få in pucken.

Behöver ni jobba på någonting i det offensiva spelet för att få bättre effektivitet?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har väl gjort runt fem mål i varje match annars förutom i dag så jag tycker inte att det har varit något fel på det. Vi kommer inte göra fem-sex mål varje match i hela turneringen, så är det ju bara.

– Ibland kommer det att bli mindre mål och ibland blir det lite mer. Jag tycker ändå att offensiven har varit där och spelet i offensiv zon har varit där hela turneringen. Det är bara att fortsätta på det sättet.

Det har inte sprakat om Sveriges förstakedja ännu. Foto: Alamy

Har inte lossnat för toppkedjan: “Tillfällighet”

Adrian Kempe spelar i Sveriges förstakedja tillsammans med Joel Eriksson Ek och Lucas Raymond. Trion höll toppklass i premiärmatchen mot USA men i de efterkommande matcherna mot Polen, Tyskland och Kazakstan har förstakedjan inte alls klickat på samma sätt.

– Vi har snackat lite om det tidigare här att USA är ett jättebra lag och det är spelare som man möter vanligtvis och kanske har mer koll på jämfört med de här andra lagen.

– De (USA) spelar väl en ganska liknande hockey som vi gör eftersom de flesta kommer ifrån där bortifrån med liten rink och allt sådant. Det blir lite annorlunda när man möter de här andra lagen som spelar lite mer pucken, de är skickliga och vana vid stor rink. Det kan vara lite tufft ibland.

– Men jag tycker ändå att vi har gjort ett bra jobb. Vi fortsätter vara fysiska och fortsätter få lägen. Förhoppningsvis är det bara en tillfällighet innan målen kommer för oss.

Kempe är mer av en utpräglad målskytt men har nu fortfarande inte gjort mål på fyra matcher i turneringen. Han själv lägger dock inte så stor vikt vid målnollan även om han medger att det hade kunnat betyda en del att få in en puck

– Äsch, ja. Kanske lite självförtroende för mig men det är inget mer med det. Om vi vinner med 6-1 och jag gör ett av målen så betyder det ingenting för mig. Så länge vi vinner och jag känner att jag är nöjd med mitt spel och laget spelar bra, det är allt jag kan begära, avslutar Adrian Kempe.

TV: Elias Pettersson om sviktande formen