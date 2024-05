ANNONS

Trots enorm succé blev Hugo Lejon inte kvar i Västerås.

Nu är den unge poängkungen klar för en flytt till Gävle och Brynäs.

– Det känns som ett bra och spännande steg för mig i min karriär, säger han på klubbens hemsida.

I förre veckan stod det klart att samtliga av Gustaf Kangas, Hugo Lejon och Måns Goos lämnat Västerås för nya uppdrag. Klubben kritiserades hårt för hur de tappat tre av sina ledande juniorer och tränaren, Eric Karlsson gav sitt var till hockeysverige.se.

Kangas hade då gjort klart med Björklöven, medan Goos valt Färjestad. Nu har även Lejons destination blivit officiell. 19-åringen flyttar till Gävle och Brynäs.

– Hugo är en spännande och ung spelare som vi tror väldigt mycket på. Vi har haft bra koll på honom och hans prestationer under flera säsonger och vi är extra imponerade över stegen han tog under fjolåret. Han har en väldigt stor utvecklingspotential och besitter ett fint spelsinne. Som alla unga spelare finns det saker han behöver utveckla, men det ska bli riktigt spännande att få arbeta och följa Hugo under de kommande åren, säger sportchefen Johan Alcén på hemsidan.

Dominerade i J20-serien

Lejon gjorde 17 matcher i Hockeyallsvenskan under den gångna säsongen, men var främst ett stort hot i J20-serien. Där slutade han grundserien på hela 27 mål och 61 poäng efter 46 matcher.

– Planen som klubben och Johan Alcén presenterade för mig kändes riktigt bra och det var till slut inte så mycket att fundera över, säger Lejon själv på sajten.

För Gefle Dagblad berättar han även att tanken är att ta en plats i SHL.

– Jag är här för att kriga om speltid. Tanken är att spela i SHL-laget, säger han till tidningen.

