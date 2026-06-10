Toronto Maple Leafs uppges välja Gavin McKenna i stället för Ivar Stenberg.

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Gavin McKenna eller Ivar Stenberg?

Det har varit den kanske största frågan på allas läppar inför NHL-draften 2026 , som avgörs om drygt två veckor. De båda supertalangerna har nämnts som de två största talangerna inför sommarens draft i princip hela säsongen. Stenberg och McKenna har skiftat plats flera gånger om där de båda har turats om att vara etta på experternas draftrankingar.

När Toronto Maple Leafs sedan vann draftlotteriet blev frågan än mer intressant. Skulle Toronto välja det nya kanadensiska stjärnskottet i Gavin McKenna? Eller skulle Mats Sundin kliva in och välja sin landsman i Ivar Stenberg?

Om Ivar Stenberg hade blivit vald med förstavalet i NHL-draften skulle han bli den tredje svenska draftettan genom tiderna. Mats Sundin var först 1989 och Rasmus Dahlin blev den andra 2018.

Sundin ser däremot inte ut att addera ett nytt namn till listan.

Toronto uppges välja Gavin McKenna med förstvalet i NHL-draften

Enligt NHL-reportern Shawn Hutcheon på The Fourth Period ska Toronto Maple Leafs nämligen redan ha gjort sitt val trots att draften fortsatt är ett par veckor bort.

Hutcheon rapporterar att Toronto ska ha meddelat Gavin McKenna under NHL:s combine att de kommer att välja honom med förstvalet i draften. Därmed ser alltså McKenna alltså ut att bli draftetta och spela i Toronto från och med nästa säsong.

För Ivar Stenberg är det däremot osäkert vilken klubb som kommer att välja honom. Eftersom San Jose Sharks främst är i behov av en back och Vancouver Canucks framför allt söker efter en center finns "risken" att svensken faller till fjärde eller femte plats i draften. Stenberg skulle i sådana fall kunna hamna i Chicago Blackhawks eller New York Rangers om varken Sharks eller Canucks plockar upp honom.

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Vilken klubb som väljer Ivar Stenberg vet vi däremot inte förrän natten mellan 26 och 27 juni då första rundan i årets NHL-draft går av stapeln.