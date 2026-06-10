Henrik Törnqvist ser ut att vara klar för Kärpät.

Foto: Jonas Brockmann/Eibner Press Photo & Magnus Andersson/Bildbyrån (Montage)

Förra året lämnade Henrik Törnqvist sitt Linköping efter tio år i SHL -klubben. Den 29-årige forwarden flyttade i stället utomlands för första gången i sin karriär och skrev på för Iserlohn Roosters i tyska DEL.

Under sin debutsäsong i Tyskland noterades Törnqvist för 8+3 på 47 matcher. Klubben slutade tolva i tabellen och missade slutspel. Efter säsongens slut meddelade Iserlohn sedan att Törnqvist är en av flera spelare som lämnar klubben.

Därefter har Henrik Törnqvist gått klubblös i väntan på en ny utmaning.

Under onsdagen ser dock hans nästa klubbadress ut att ha blivit avslöjad – utan att det ens var meningen.

Henrik Törnqvist uppges vara klar för Kärpät

På sina sociala medier har den finska klubben Kärpät nämligen lagt upp videor via Instagram Stories som visar insidan av klubbens omklädningsrum. Den finska tidningen Ilta-Sanomat rapporterar då att det går att tyda en namnskylt i omklädningsrummet där det står "Törnqvist" på en av platserna.

Senare under dagen har Kärpät sedan lagt upp en video där de "teasar" presentationen av ett nyförvärv. Det ser ut alltså ut att vara Henrik Törnqvist som blir presenterad av Kärpät under morgondagen, rapporterar finska medier.

Henrik Törnqvist kommer från Motala och flyttade tidigt till Linköping där han spelade som junior. Törnqvist fick spela U18-VM för Sverige 2014 och säsongen därpå tog han sedan en ordinarie plats i LHC:s A-lag redan som 18-åring. Han gjorde därefter tre säsonger i Linköping innan han lämnade för spel i SHL-konkurrenten Karlskrona . Men Törnqvist fullföljde inte säsongen i KHK utan återvände till Linköping 2018.

Efter säsongen lämnade han däremot Linköping igen och skrev på för Timrå . Där fick Henrik Törnqvist sitt SHL-genombrott och gjorde 32 poäng på 51 matcher i grundserien samt sju poäng på sju kvalmatcher. Törnqvist vann Timrås interna poängliga säsongen 2018/19 men sedan klubben åkt ut ur SHL lämnade han och återvände i stället till Linköping. Där spelade forwarden mellan 2019 till 2025 innan han flyttade till Tyskland.

Totalt har Henrik Törnqvist spelat 497 SHL-matcher under elva säsonger. Med sina 462 matcher i LHC-tröjan är östgöten också topp tio bland de mesta Linköpingsspelarna genom tiderna.