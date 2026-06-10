Malte Gustafsson är en spännande spelare inför NHL-draften.

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När vi pratar om NHL-draften 2026 är det lätt att hamna på våra stora forwardslöften. Inte minst Ivar Stenberg och Viggo Björck är med och krigar i toppen. Även namn som Alexander Command , Marcus Nordmark och Elton Hermansson nämns som potentiella förstarundor.

Men vi har också en av de absolut mest spännande backarna i årets draftklass.

Malte Gustafsson slog sig in i seniorhockeyn under våren och blev en viktig pjäs för HV71 i kampen om ett nytt SHL-kontrakt. Sedan tog han en ledarroll för Sverige i U18-VM. Det slutade som bekant i ett nytt svenskt guld. Nu ska han också draftas efter en lång säsong. Där det mycket väl finns en möjlighet att han går topp tio.

Cam Robinson på Eliteprospects var på plats under U18-VM i Slovakien och följde det svenska laget. Där HV71-talangen var en av dem som stack ut absolut mest.

– Malte Gustafsson fick mycket kärlek under turneringen. Det var ett virus som gick genom det svenska omklädningsrummet och han missade en match med sjukdom. Jag vet att Nordmark var sjuk också men Gustafsson, han var väldigt bra. Han är inte någon som kommer blända dig med sin offensiv men hans skridskoåkning, fysik och det enkla spelet i omställningarna är väldigt starkt. För mina pengar, han är tredje back att gå på min bricka så ja, jag tror att hans U18-VM boostade hans draftaktie, säger Robinson i "Framtidens Stjärnor".

Malte Gustafsson hyllas inför NHL-draften

Malte Gustafsson har länge varit en toppspelare för Sverige i 08-kullen. Hans intåg i SHL under säsongen var imponerande. Samtidigt som han också har fått rubriker i Nordamerika över sitt spel internationellt. Med sin rörlighet och skridskoåkning och 194 centimeter är det många scouter som har hållit ögonen på honom.

Nu tippas han också gå tidigt. Där frågetecknen inte är många, men ett skulle kunna vara om han har en tillräcklig offensiv för att bli en toppback i NHL.

Tror du att den är tillräcklig för att vara en topp fyra-back?

– Ja, det tror jag. Han har topp fyra-potential, han har topp-backpars-potential men det kommer inte vara på den traditionella vägen som Cale Makar , Quinn Hughes eller Miro Heiskanen . Kanske lite mer Miro, men Gustafsson kommer inte bli Heiskanen vill jag tydliggöra. Men jag tror att om du sätter honom i rätt position, om du sätter honom bredvid Makar - då är han en all star. Han kommer att göra alla de där sakerna som du behöver att han gör medans Cale tar risker med pucken och skapar chanser. Att han är där bak och är säkerhetsbältet. Jag gillar hans skridskoåkning, hans förstapass, hans fysik och jag älskar hans klubba hur han ligger och tar bort chanser innan de ens uppstår.

Cam Robinson vill också jämföra honom med en svensk stjärna i NHL.

– I U18-VM fick han chansen att spela i första powerplay-formationen. Han har en okej speluppfattning men jag förväntar mig inte att det är hans roll på NHL-nivån. För honom, han påminner mig lite om Simon Edvinsson . Kanske inte lika mycket offensiv men det är en liknande spelartyp jag tror att han kan ha en liknande påverkan på NHL-nivån. Han kan bli en riktigt bra nummer två-back och om inte det kan han vara ankaret i ett andra backpar.

Framtidens stjärnor med Cam Robinson

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Cam Robinson.

00:00 - Programstart

04:41 - Spännande draftordningen i årets draft – Hur tänker klubbarna?

13:16 - Cam Robinson från NHL Draft Combine i Buffalo

17:00 - Så mycket väger klubbarna in vad som händer på Draft Combine

22:19 - Snacket kring Torontos förstaval – McKenna vs Stenberg

28:13 - Föregångarna som bannat väg för Viggo Björck i NHL?

31:59 - Spelarna som stärkte sina aktier under U18-VM

42:12 - Målvakternas chanser i draften

44:18 - Han kan bli en All Star bredvid en Cale Makar

53:53 - Stora hyllningen till Viggo Björck

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