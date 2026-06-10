Connor McDavid uppges vilja stanna i Edmonton Oilers.

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Efter två raka förluster i Stanley Cup-finalen hade Edmonton Oilers en misslyckad säsong i år. De kom aldrig riktigt upp i samma höga nivå som tidigare NHL -säsonger. De blev sedan utslagna direkt i den första slutspelsrundan av skrällgänget Anaheim Ducks .

Förlusten har gjort att det återigen har börjat spekuleras om Connor McDavids lånvariga framtid i Oilers.

McDavids ursprungliga kontrakt med Edmonton skulle löpa ut till årets sommar. Förra året skrev han dock på en kontraktsförlängning med Oilers som börjar gälla till nästa säsong. McDavids nya kontrakt gäller däremot endast i två år och från och med 1 juli 2027, när han blivit 30 år, skulle han kunna skriva ett nytt kontrakt igen.

Insidern svarar om Connor McDavids framtid

Det har därför spekulerats att McDavid skulle kunna se den kommande säsongen som Edmontons "sista chans" att bevisa att de faktiskt kan gå hela vägen och vinna Stanley Cup. Om Oilers inte lyckas övertyga superstjärnan skulle han i stället kunna försöka söka sig bort genom en trejd eller bli free agent till sommaren 2028.

Enligt Bob Stauffer, som är Edmonton-insider och programledare för radioshowen Oilers Now, ligger det ingenting i de spekulationerna. Han menar snarare att McDavid är dedikerad till att stanna i Oilers och eventuellt spela där under hela sin NHL-karriär.

– Jag tror inte att det finns någon som är mer lojal gentemot Edmonton än Connor McDavid och Leon Draisaitl . Jag förväntar mig att Connor McDavids nästa kontrakt kommer att vara ett nytt sjuårskontrakt med Oilers. Det är den nya maxlängden efter att det ändrades i kollektivavtalet. Han kommer att skriva ett sjuårskontrakt nästa år, säger Bob Stauffer i radioprogrammet Sportsnet 590 The FAN .

Spelarnas roll i att anställa Mike Babcock

Bob Stauffer menar också att eftersom Connor McDavid får mer att säga till gällande Oilers framtid, är det också ett tecken på att superstjärnan kan bli kvar i klubben.

– När spelarna får mer makt och är involverade i sådana stora beslut… Det är så det kommer att vara i framtiden. När du ger spelarna den makten, då tror jag också att de kommer att få en större övertygelse att stanna.

Edmonton Oilers uppges också vara på väg att anställa kontroversielle tränaren Mike Babcock . Det har spekulerats kring hur involverade som spelarna har varit i det beslutet, men enligt Bob Stauffer har både McDavid och Leon Draisaitl godkänt anställningen.

– Spelarna har aldrig varit en lika stor del av beslutsfattandet i NHL som de har nu. Jag tror att alla, hela vägen från ägarna till ledargruppen och ner till spelarna, helt och hållet står bakom beslutet att anställa Mike Babcock. Oilers toppspelare har varit med i de diskussionerna, säger Oilers-insidern.

Connor McDavid vann i år NHL:s poängliga för sjätte gången i sin karriär sedan han gjort 138 poäng på 82 matcher. Nyligen prisades han också med Ted Lindsay Award som NHL:s bästa spelare för femte gången, och tangerar därmed Wayne Gretzky s rekord för flest utmärkelser som bäst i NHL.