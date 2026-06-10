Isak Garfvé stannar i Östersund.

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I december 2022 anslöt Isak Garfvé till den allsvenska klubben Östersunds IK. Därefter har forwarden blir kvar i Jämtland.

Garfvé har förlängt sitt kontrakt med ÖIK år efter år och visat sig vara en nyttig och laglojal spelare för klubben. Nu står det klart att han också stannar inför den kommande säsongen. Östersund meddelar att 24-årnigen förlänger sitt avtal även till 2026/27.

– Efter förra säsongen känns det som att vi tog ett spännande steg i rätt riktning. Därför blir det en rolig resa framöver som jag är glad att vara med på, säger Garfvé på klubbens hemsida .

Isak Garfvés Ironman-svit i Östersund

Isak Garfvé har också visat sig vara en trygg spelare som är med i laguppställningen match ut och match in. Sedan han anslöt till Östersund har Garfvé nämligen inte missat en enda match för klubben. Han har spelat 191 matcher i rad för ÖIK utan att ha varit sjuk, skadad eller frånvarande av andra skäl. Forwarden har alltså en egen "Ironman"-svit på gång.



– Isak är en viktig spelare i laget och står för en professionalism i hur han förbereder sig, tränar och bidrar varje dag. Han är en framstående spelare i boxplay och vi tycker att det finns en utvecklingspotential hos honom som vi hoppas få fram ännu mer, säger sportchefen Rasmus Aro.

Isak Garfvé har Mora IK som moderklubb och spelade 97 A-lagsmatcher för klubben innan han lämnade 2022. Han klev då ner till Borlänge i Hockeyettan men värvades sedan till Östersund efter halva säsongen. Totalt har Garfvé gjort 33 poäng på 263 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär.