Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Skellefteå AIK.

Samtliga spelare betygsätts – fem får högsta betyg.

Oron för målvaktssidan.

Hur ska Sandin-Pellikka ersättas?

Backvärvningen lyfts fram.

Stjärnförvärven hyllas stort: ”Dundersuccé”

Tror på genombrott för talangen.

Ska vi vara oroliga för toppspelarna?

Hermanssons intåg.

Trenden som talar för Skellefteå.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Tabelltipset.

Skellefteå inleder säsongen med en match mot Djurgården, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Skellefteås spelschema.

Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.

Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.

Läs mer: Här hittar du analysen av HV71.

Läs mer: Här hittar du analysen av Färjestad.

Läs mer: Här hittar du analysen av Leksand.

Läs mer: Här hittar du analysen av Örebro.

Läs mer: Här hittar du analysen av Linköping.

Läs mer: Här hittar du analysen av Rögle.

Läs mer: Här hittar du analysen av Timrå.

Läs mer: Här hittar du analysen av Malmö.

Läs mer: Här hittar du analysen av Brynäs.