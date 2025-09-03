Skellefteå: Stor analys – betyg på alla spelare
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Skellefteå AIK.
- Samtliga spelare betygsätts – fem får högsta betyg.
- Oron för målvaktssidan.
- Hur ska Sandin-Pellikka ersättas?
- Backvärvningen lyfts fram.
- Stjärnförvärven hyllas stort: ”Dundersuccé”
- Tror på genombrott för talangen.
- Ska vi vara oroliga för toppspelarna?
- Hermanssons intåg.
- Trenden som talar för Skellefteå.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Tabelltipset.
Skellefteå inleder säsongen med en match mot Djurgården, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Skellefteås spelschema.
