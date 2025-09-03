Prenumerera

Skellefteå: Stor analys – betyg på alla spelare

Måns Karlsson
Chefredaktör

Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Skellefteå AIK.

  • Samtliga spelare betygsätts – fem får högsta betyg.
  • Oron för målvaktssidan.
  • Hur ska Sandin-Pellikka ersättas?
  • Backvärvningen lyfts fram.
  • Stjärnförvärven hyllas stort: ”Dundersuccé”
  • Tror på genombrott för talangen.
  • Ska vi vara oroliga för toppspelarna?
  • Hermanssons intåg.
  • Trenden som talar för Skellefteå.
  • Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
  • Tabelltipset.

Skellefteå inleder säsongen med en match mot Djurgården, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Skellefteås spelschema.

