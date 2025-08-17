Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips på det. Först ut: Djurgården.

En spelare får högsta betyg.

”Wikegård har tagit fram lövblåsaren”

Fem faktorer som talar för att Djurgården håller sig kvar.

Han blir poängkung.

Faktorerna som försvårar för supertalangerna.

Stor analys av lagbygget – betyg på alla spelare.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Där hamnar Djurgården i snitt-tabellen.

Djurgården inleder säsongen med en match mot Skellefteå, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Djurgårdens spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå

Målvakter: