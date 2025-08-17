Djurgården: Stor analys – betyg på alla spelare
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips på det. Först ut: Djurgården.
- En spelare får högsta betyg.
- ”Wikegård har tagit fram lövblåsaren”
- Fem faktorer som talar för att Djurgården håller sig kvar.
- Han blir poängkung.
- Faktorerna som försvårar för supertalangerna.
- Stor analys av lagbygget – betyg på alla spelare.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar Djurgården i snitt-tabellen.
Djurgården inleder säsongen med en match mot Skellefteå, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Djurgårdens spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
Målvakter:
