LIVE: Följ Tre Kronors kvartsfinal i Hockey-VM – minut för minut

Det satt långt inne – men Sverige säkrade en plats i kvartsfinalen av Hockey-VM 2026. Där väntar värdnationen Schweiz. Ni kan följa matchen här – minut för minut.

Tre Kronor besegrade Slovakien – nu väntar Schweiz.

Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Tre Kronor har fått byta Fribourg mot Zürich när man nu ska ta sig an värdlandet Schweiz i kvartsfinalen av Hockey-VM 2026. Ett Schweiz som vann samtliga sju matcher i gruppspelet. Sverige har å sin sida vunnit fyra och förlorat tre matcher så här långt i turneringen och säkrade en kvartsfinal först i den avslutande gruppspelsomgången. Då besegrades Slovakien med 4-2.

Nu är det vinna eller försvinna som gäller. Vinst ikväll och man är garanterade spel om medaljerna. Förlust ikväll och turneringen är över. Vid oavgjort väntar förlängning, tre mot tre, i tio minuter. Om inget mål görs väntar straffar. Båda lagen slår då fem straffar vardera. Sedan väntar sudden death-straffar vid behov.

Nedsläpp är 20:20 och Hockeysverige.se liverapporterar som vanligt matchen – minut för minut. Vi drar igång bevakningen strax före 19:00. Som vanligt kan ni också ställa frågor både inför och under matchen till vår expert Robin Olausson.

LIVE: Schweiz-Sverige i Hockey-VM:s kvartsfinal

Kvartsfinal – Swiss Life Arena, Zürich Not Started Schweiz – – – Sverige TEAM 1 2 3 Schweiz – – – Sverige – – – Schweiz-Sverige: x-x (x-x, x-x, x-x) Första perioden: Andra perioden: Tredje perioden: 04:23:57 Nedsläpp Sortera: Senaste Äldsta Kvartsfinaldags Sverige redde ut det knepiga läge man satte sig själva i, och grejade till sist den där kvartsfinalplatsen. Där väntar värdnationen Schweiz som gjort sitt bästa gruppspel någonsin och vunnit samtliga sju matcher efter ordinarie tid. Nedsläpp är klockan 20:20 under torsdagskvällen. Häng med oss från det att laguppställningarna släpps vid 19! Load more

Sveriges trupp i hockey-VM 2026

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Schweiz trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

Reto Berra, Fribourg-Gottéron

Sandro Aeschlimann, Davos

Leonardo Genoni, Zug

Backar

Dean Kukan, ZSC Lions

Sven Jing, Davos

Lukas Frick, Davos

Christian Marti, ZSC Lions

Tim Berni, Geneve-Servette

Dominik Egli; Frölunda

Janis Moser, Tampa Bay

Roman Josi, Nashville

Forwards

Simon Knak, Davos

Damien Riat, Lausanne

Nico Hischier, New Jersey

Ken Jäger, Lausanne

Nino Niederreiter, Winnipeg

Timo Meier, New Jersey

Pius Suter, St. Louis

Denis Malgin, ZSC Lions

Calvin Thürkauf, Lugano

Nicolas Baechler, ZSC Lions

Sven Andrighetto, ZSC Lions

Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron

Theco Rochette, Lausanne

Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron

Hockey-VM 2026: Tabell grupp A (Zürich)

Slutställning Grupp A Scrolla i sidled for fullständig statistik → # Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 7 7 0 0 0 39–7 21 2 🇫🇮 Finland 7 6 0 0 1 31–11 18 3 🇱🇻 Lettland 7 4 0 0 3 24–17 12 4 🇺🇸 USA 7 3 1 1 2 25–21 11 5 🇩🇪 Tyskland 7 3 0 1 3 23–22 10 6 🇦🇹 Österrike 7 3 0 0 4 17–29 9 7 🇭🇺 Ungern 7 1 0 0 6 14–38 3 8 🇬🇧 Storbritannien 7 0 0 0 7 7–35 0

Hockey-VM 2026: Tabell grupp B (Fribourg)

Slutställning Grupp B Scrolla i sidled för fullständig statistik → # Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 7 6 0 1 0 33–13 20 2 🇳🇴 Norge 7 4 1 1 1 25–14 15 3 🇨🇿 Tjeckien 7 4 0 1 2 19–17 13 4 🇸🇪 Sverige 7 4 0 0 3 27–16 12 5 🇸🇰 Slovakien 7 3 0 2 2 21–19 11 6 🇩🇰 Danmark 7 1 1 1 4 15–26 6 7 🇸🇮 Slovenien 7 2 0 1 4 13–31 6 8 🇮🇹 Italien 7 0 0 1 6 5–28 1

Så avgörs slutspelsmatcherna i hockey-VM

När gruppspelet är klart börjar slutspelet, där varje match måste få en vinnare. Här är formatet för kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final.

Kvartsfinaler, semifinaler och bronsmatch

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Om ingen gör mål i förlängningen Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar

Om ingen gör mål i förlängningen

Finalen

Här finns ingen straffläggning, i stället: