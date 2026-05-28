LIVE: Följ Tre Kronors kvartsfinal i Hockey-VM – minut för minut
Det satt långt inne – men Sverige säkrade en plats i kvartsfinalen av Hockey-VM 2026. Där väntar värdnationen Schweiz. Ni kan följa matchen här – minut för minut.
Tre Kronor har fått byta Fribourg mot Zürich när man nu ska ta sig an värdlandet Schweiz i kvartsfinalen av Hockey-VM 2026. Ett Schweiz som vann samtliga sju matcher i gruppspelet. Sverige har å sin sida vunnit fyra och förlorat tre matcher så här långt i turneringen och säkrade en kvartsfinal först i den avslutande gruppspelsomgången. Då besegrades Slovakien med 4-2.
Nu är det vinna eller försvinna som gäller. Vinst ikväll och man är garanterade spel om medaljerna. Förlust ikväll och turneringen är över. Vid oavgjort väntar förlängning, tre mot tre, i tio minuter. Om inget mål görs väntar straffar. Båda lagen slår då fem straffar vardera. Sedan väntar sudden death-straffar vid behov.
Nedsläpp är 20:20 och Hockeysverige.se liverapporterar som vanligt matchen – minut för minut. Vi drar igång bevakningen strax före 19:00. Som vanligt kan ni också ställa frågor både inför och under matchen till vår expert Robin Olausson.
LIVE: Schweiz-Sverige i Hockey-VM:s kvartsfinal
Schweiz-Sverige: x-x (x-x, x-x, x-x)
Första perioden:
Andra perioden:
Tredje perioden:
Sverige redde ut det knepiga läge man satte sig själva i, och grejade till sist den där kvartsfinalplatsen. Där väntar värdnationen Schweiz som gjort sitt bästa gruppspel någonsin och vunnit samtliga sju matcher efter ordinarie tid.
Nedsläpp är klockan 20:20 under torsdagskvällen. Häng med oss från det att laguppställningarna släpps vid 19!
Sveriges trupp i hockey-VM 2026
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Schweiz trupp i Hockey-VM 2026
Målvakter
Reto Berra, Fribourg-Gottéron
Sandro Aeschlimann, Davos
Leonardo Genoni, Zug
Backar
Dean Kukan, ZSC Lions
Sven Jing, Davos
Lukas Frick, Davos
Christian Marti, ZSC Lions
Tim Berni, Geneve-Servette
Dominik Egli; Frölunda
Janis Moser, Tampa Bay
Roman Josi, Nashville
Forwards
Simon Knak, Davos
Damien Riat, Lausanne
Nico Hischier, New Jersey
Ken Jäger, Lausanne
Nino Niederreiter, Winnipeg
Timo Meier, New Jersey
Pius Suter, St. Louis
Denis Malgin, ZSC Lions
Calvin Thürkauf, Lugano
Nicolas Baechler, ZSC Lions
Sven Andrighetto, ZSC Lions
Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron
Theco Rochette, Lausanne
Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron
Hockey-VM 2026: Tabell grupp A (Zürich)
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|7
|7
|0
|0
|0
|39–7
|21
|2
|🇫🇮 Finland
|7
|6
|0
|0
|1
|31–11
|18
|3
|🇱🇻 Lettland
|7
|4
|0
|0
|3
|24–17
|12
|4
|🇺🇸 USA
|7
|3
|1
|1
|2
|25–21
|11
|5
|🇩🇪 Tyskland
|7
|3
|0
|1
|3
|23–22
|10
|6
|🇦🇹 Österrike
|7
|3
|0
|0
|4
|17–29
|9
|7
|🇭🇺 Ungern
|7
|1
|0
|0
|6
|14–38
|3
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|7
|0
|0
|0
|7
|7–35
|0
Hockey-VM 2026: Tabell grupp B (Fribourg)
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|7
|6
|0
|1
|0
|33–13
|20
|2
|🇳🇴 Norge
|7
|4
|1
|1
|1
|25–14
|15
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|7
|4
|0
|1
|2
|19–17
|13
|4
|🇸🇪 Sverige
|7
|4
|0
|0
|3
|27–16
|12
|5
|🇸🇰 Slovakien
|7
|3
|0
|2
|2
|21–19
|11
|6
|🇩🇰 Danmark
|7
|1
|1
|1
|4
|15–26
|6
|7
|🇸🇮 Slovenien
|7
|2
|0
|1
|4
|13–31
|6
|8
|🇮🇹 Italien
|7
|0
|0
|1
|6
|5–28
|1
Så avgörs slutspelsmatcherna i hockey-VM
När gruppspelet är klart börjar slutspelet, där varje match måste få en vinnare. Här är formatet för kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final.
Kvartsfinaler, semifinaler och bronsmatch
- Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3, sudden death
- Straffläggning: Om ingen gör mål i förlängningen
- Fem skyttar per lag
- Sedan sudden death-straffar
Finalen
Här finns ingen straffläggning, i stället:
- Förlängning: 20 minuter, 3 mot 3, sudden death
- Mellan varje period är det 18 minuters paus, under vilken isen spolas.
- Förlängningen fortgår tills ett mål avgjort matchen – ingen straffläggning alltså.
