Wilma Sundin har bytt MoDo mot regerande mästarna Brynäs. Där jagar den 22-åriga forwarden revansch – efter en säsong som blev förstörd av en korsbandsskada.

— Jag tror inte att jag någon gång spelat så bra som innan jag blev skadad, berättar Sundin för Hockeysverige.se.

Efter en lång tid i MoDo är Wilma Sundin klar för spel i Brynäs.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Wilma Sundin hade sikte på en plats i OS-truppen när olyckan var framme.

I november berättade hon för hockeysverige.se om skadan:

— Egentligen var det en ganska konstig situation. Det var ingen smäll eller så, men jag fastnade lite med skenan i isen. Sedan fick jag en Skellefteåspelare på knäet.

— Jag kände på en gång att det var något som gick sönder eftersom det blev en ganska kraftig vridning åt fel håll.

När förstod du att det var så illa som det var?

— Först förstod jag inte riktigt hur illa det var. Jag har knappt varit skadad förut, men jag kände att det var någonting som var fel. Sedan hoppades jag att det skulle vara allt annat än korsbandet, säger Wilma Sundin med ett lite uppgivet skratt.

— När jag fick reda på att det var korsbandet kändes det deppigt. Såklart blev jag besviken, men det är inget att göra åt. Jag kan inte ändra någonting nu, men det var såklart jobbigt att höra.

Nu skriver vi maj 2026 och hockeysverige.se träffar Wilma Sundin för en intervju i hennes nya hemmaarena, Monitor ERP Arena.

— Den del av säsongen när jag spelade var bra. Jag tror inte att jag någon gång spelat så bra som innan jag blev skadad. Efter det blev säsongen lite tuffare, berättar Wilma Sundin för hockeysverige.se.

Följde OS hemifrån: ”Lite tudelat”

Hur mådde du mentalt när du fick beskedet att korsbandet var av?

— Det var tufft och mycket att ta in. Jag gick från att spela match till att hela säsongen var slut i oktober. Dessutom var det extra tråkigt att det var den här säsongen eftersom jag siktade på att ta mig till OS, vilket jag tränat för under många år. Att chansen att komma med försvann gjorde det extra tråkigt.

Wilma Sundin följde såklart lagets framfart under OS från fåtöljen hemma i Sundsvall.

— Det var lite tudelat. Tråkigt eftersom jag själv hade velat vara där. Sedan tycker jag att de gjorde det jättebra. Kul att de gjorde så bra resultat.

Wilma Sundin i landslaget.

Hur snabbt kunde du släppa det här och börja titta framåt?

— Det vet jag inte ens om jag gjort ännu, säger Wilma Sundin med ett lätt skratt och fortsätter:

— Jo, men det har jag gjort. Det tog tid. Speciellt tyckte jag första månaden att det var jobbigt generellt att kolla på hockey. Då var det så himla långt borta tills jag skulle spela igen.

Valde mellan fotboll och hockey

Wilma Sundin kom till MoDo 2019. När hon fick Jared Cipparone som coach där tycktes det hända saker snabbt i hennes utveckling som spelare.

— Jag har haft det jättebra där uppe och har inget ont att säga om MoDo.

— Under Jared är nog det jag utvecklat mest att man ska spela med ett konsekvenstänk. Att man inte som junior kan glida runt, tappa pucken på blålinjerna och sådana saker. Ett mognare spel.

— Sedan har jag utvecklat spelet med puck mycket. Skapat mer offensivt och tagit för mig mer.

Vad var det som fick dig att lämna Sundsvall för att söka in på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik?

— Det är ganska nära och jag var ganska hemmakär. Jag var på tryout där och sedan ringde MoDo någon dag efter och sa att jag kommit in.

— Helt ärligt spelade jag inte så mycket hockey innan. När jag växte upp spelade jag med killar och sista året i Sundsvall spelade jag mest fotboll. Då var jag nästan bara med och spelade hockey i Stålbucklan.

— När det var dags att välja funderade jag lite på om jag skulle välja fotbollen, men jag tänkte att jag provar med hockeyn så får vi se hur det går och det har gått ganska bra.

Wilma Sundin inför ishockeymatchen i SDHL mellan Modo och Brynäs den 18 oktober 2025 i Örnsköldsvik.

Att det har gått bra är en underdrift. På cv kan Wilma Sundin skriva två VM-turneringar under Uffe Lundbergs ledning.

— Jag tror det har gett mig jättemycket att spela VM. I landslaget får man en roll. Sedan gäller det att man accepterar den och gör det bästa man kan av den.

— Sedan går allt snabbare internationellt. Det har utvecklat mitt spel mycket att jag fått prova på det också.

”VM i november är inte så realistiskt”

Wilma Sundins spel passar nästan bättre internationellt än nationellt.

— Jag förstår tanken. I internationella matcher är tempot högre. Det gäller att du är med hela tiden.

— Här i ligan kan det lätt bli att man faller tillbaka lite. Inte att man gör det medvetet, men jag tror det högre tempot passar mig.

Nu kommer Erika Holst in som förbundskapten, hur ser du på det?

— Jag har aldrig haft Erika, men det blir säkert jättebra. Jag har inte heller haft kontakt med henne.

Wilma Sundin har lämnat MoDo för Brynäs.

Är landslaget en målbild kommande säsong?

— Jag vill säga ja, men egentligen är det inte riktigt realistiskt. VM i november är inte så realistiskt att tänka på. Det kan vara lite för hög konkurrens för det.

Hur ligger du till med rehab efter din skada?

— Jag ligger bra till och jag har fått väldigt mycket hjälp härifrån. Framför allt har det gått snabbt den senaste tiden.

— Jag siktar på seriestart eller i alla fall där någonstans. Jag kanske missar några omgångar, men runt seriestart är målet i alla fall. Sedan får vi se hur det går att spela hockey igen, säger Wilma Sundin med ett leende.

Wilma Sundin bytte MoDo mot Brynäs

Efter sju säsonger i SDHL med MoDo lämnar nu alltså 22-åringen för spel med svenska mästarna Brynäs.

— Jag har alltid haft en bra känsla för Brynäs. Sedan gillar jag satsningen man gör här och jag tror att vi har ett riktigt bra lag den här säsongen. Förutsättningarna och all hjälp man behöver kan man få här.

Vad låg bakom beslutet att lämna MoDo?

— Jag har varit där länge och det var dags för en förändring. Sedan tror jag det är skönt, efter att jag blev skadad och haft mycket rehab, med en nystart.

Det blir en viss press på Brynäs som svenska mästare, hur tänker du kring det?

— Egentligen är det bara kul. Jag vill också bli svensk mästare, vilket är målet.

Hur ska det bli att åka upp till Örnsköldsvik och möta MoDo?

— Jag vet inte hur det kommer kännas, men det ska bli spännande.

Vilka förväntningar har du på säsongen?

— Lagmässigt är det SM-guld. Det här gänget tror jag absolut har kapaciteten att gå hela vägen om vi får till allting rätt.

— Personligen är det framför allt att komma tillbaka till den nivå jag hade innan skadan. Efter det vill jag ta en plats i landslaget.

