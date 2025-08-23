Leksand: Stor analys – betyg på alla spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Leksand.
- Betyg på alla spelare – de de värderas högst.
- Gidlöfs siffror som sticker ut.
- Trots budgetsatsningen: ”Mer spännande”
- Oron för forwardsen.
- ”Rätt att bryta med dem”
- Hyllar juniorerna.
- Det blir Hedbergs tre viktigaste nycklar.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar Leksand i tabellen.
Leksand inleder säsongen med en match mot Timrå, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Leksands spelschema.
Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.
Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.
Läs mer: Här hittar du analysen av HV71.
Läs mer: Här hittar du analysen av Färjestad.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
Den här artikeln handlar om:
Anton Johansson Dennis Altörn Jakob Hellsten Kalle Östman Lukas Vejdemo Marcus Gidlöf Michael Lindqvist Nolan Stevens Olle Strandell Tinus Luc Koblar Victor Johansson