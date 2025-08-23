Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Leksand.

Betyg på alla spelare – de de värderas högst.

Gidlöfs siffror som sticker ut.

Trots budgetsatsningen: ”Mer spännande”

Oron för forwardsen.

”Rätt att bryta med dem”

Hyllar juniorerna.

Det blir Hedbergs tre viktigaste nycklar.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Där hamnar Leksand i tabellen.

Leksand inleder säsongen med en match mot Timrå, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Leksands spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå