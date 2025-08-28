Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Rögle.

Betygsätter alla spelare – två får högsta betyg.

Målvaktstrenden – fortsätter den i år?

Därför borde backsidan bli bättre – hade behövt stjärnan.

Oron för kärnspelarna – är de bra nog?

Stjärnvärvningen hyllas.

Tangnes betydelse.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Där hamnar de i tabellen.

Rögle inleder säsongen med en match mot Färjestad, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Rögles spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå