Rögle: Stor analys – betyg på alla spelare
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Rögle.
- Betygsätter alla spelare – två får högsta betyg.
- Målvaktstrenden – fortsätter den i år?
- Därför borde backsidan bli bättre – hade behövt stjärnan.
- Oron för kärnspelarna – är de bra nog?
- Stjärnvärvningen hyllas.
- Tangnes betydelse.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar de i tabellen.
Rögle inleder säsongen med en match mot Färjestad, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Rögles spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
