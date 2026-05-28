Matt Fonteyne och Matthew Struthers lämnar Sverige.

Duon är klar för en fortsättning i tyska Ravensburg Towerstars, det uppger klubben på sin hemsida.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Både Matt Fonteyne och Matthew Struthers kom till Kalmar inför säsongen 2024/2025. Den förstnämnde gjorde 55 poäng (26 + 29) på 94 omgångar. Även Struthers har öst in poäng i klubben, han landade på 51 poäng (27+24) på 85 matcher.

Nu står det klart att duon fortsätter karriärerna i Ravensburg Towerstars.

– Jag är otroligt exalterad inför den kommande säsongen i Ravensburg. Jag har alltid velat spela i Tyskland, och att det fungerade med Towerstars är ett riktigt lyckokast för mig, säger Struthers till klubbens hemsida.

Även hans kompanjon ser fram emot en säsong i Tyskland.

– Jag längtar tills jag kommer till Ravensburg och träffar mina nya lagkamrater och fansen, säger Fonteyne till lagets sajt.

