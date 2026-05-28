BESKEDET: Belarus välkomnas tillbaka

IIHF meddelar att Belarus får delta i U18-VM för herrar och damer nästa år.

På herrsidan uppges Belarus dessutom ta Schweiz plats i A-divisionen.

Belarus välkomnas tillbaka på damsidan och juniorsidan nästa år.

Foto: Bildbyrån.

Det internationella ishockeyförbundet har tagit beslut om att Belarus ska få delta i tre olika turneringar under säsongen 2026/2027. Det meddelas efter den årliga kongressen som ägde rum i Zurich den här veckan. Både Belarus och Ryssland har sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina inte tillåtits delta i IIHF:s turneringar.

De turneringar som Belarus välkomnas tillbaka till är U18-VM på både herr- och damsidan samt fjärdedivisionen i damernas VM. Förbundet skriver följande i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen:

”Det har inte varit ett lätt beslut. Säkerheten och välbefinnandet för spelare, funktionärer, supportrar, volontärer och alla deltagare är vår högsta prioritet. Baserat på de bedömningar som genomförts och pågående samråd med relevanta intressenter anser vi att detta kan göras på ett säkert, ansvarsfullt och kontrollerat sätt.”

”IIHF har alltid trott på vikten av att den internationella hockeyfamiljen håller ihop genom sport. Att återförena alla är ett viktigt steg framåt för vårt förbund och för den globala sporten.”

Belarus tar Schweiz plats i U18-VM

Enligt uppgifter som bland annat dailyfaceoff.com rapporterar om kommer Belarus dessutom att ta Schweiz plats i kommande U18-VM på herrsidan i Minnesota. Dit Schweiz är kvalificerade efter att ha vunnit B-divisionen under årets turnering.

Förbundet meddelar också att ytterligare detaljer kommer att kommuniceras i närtid.

Senast Belarus deltog i U18-VM var 2021. Där blev det uttåg i kvartsfinal. Fyra spelare från det laget blev NHL-draftade. Det var Yegor Sidorov, Andrei Loshko, Danila Klimovich, Dmitri Kuzmin.