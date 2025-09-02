Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Brynäs.

Betyg på alla spelare – fyra får högsta betyg.

Ny röra på målvaktssidan.

”Många påstår att backsidan är bättre – jag håller inte med”

Enorma forwardssidan – stjärnan tar plats i fjärdekedjan.

Toppkedjan – överlägsen i serien.

Förväntningarna på Bäckström.

Trenden som behöver brytas: ”Inte hänt sedan millenieskiftet”

Där har Brynäs tagit stora kliv.

Så kan Brynäs ställa upp.

Där hamnar de i snitt-tabellen.

Brynäs inleder säsongen med en match mot Växjö, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Brynäs spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå.