Brynäs: Stor analys – betyg på alla spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Brynäs.
- Betyg på alla spelare – fyra får högsta betyg.
- Ny röra på målvaktssidan.
- ”Många påstår att backsidan är bättre – jag håller inte med”
- Enorma forwardssidan – stjärnan tar plats i fjärdekedjan.
- Toppkedjan – överlägsen i serien.
- Förväntningarna på Bäckström.
- Trenden som behöver brytas: ”Inte hänt sedan millenieskiftet”
- Där har Brynäs tagit stora kliv.
- Så kan Brynäs ställa upp.
- Där hamnar de i snitt-tabellen.
Brynäs inleder säsongen med en match mot Växjö, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Brynäs spelschema.
Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.
Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.
Läs mer: Här hittar du analysen av HV71.
Läs mer: Här hittar du analysen av Färjestad.
Läs mer: Här hittar du analysen av Leksand.
Läs mer: Här hittar du analysen av Örebro.
Läs mer: Här hittar du analysen av Linköping.
Läs mer: Här hittar du analysen av Rögle.
Läs mer: Här hittar du analysen av Timrå.
Läs mer: Här hittar du analysen av Malmö.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå.
Den här artikeln handlar om: