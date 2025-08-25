Örebro: Stor analys – betyg på alla spelare
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Örebro.
- Betyg på alla spelare – de de värderas högst.
- Sjuka skillnaden mellan målvakterna.
- Siffrorna som kan tala för succé för nyförvärvet.
- Detaljen som sticker ut på nyförvärvet.
- Nysatsningen – funkar den med Eriksson?
- I behov av ett trendbrott.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar Örebro i tabellen.
Örebro inleder säsongen med en match mot HV71, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Örebros spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
