Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Linköping.
- Betyg på alla spelare – två spelare får högsta betyg.
- Hyllar målvaktsatsningen: ”Gör rätt”
- Backarna som måste lyfta sig – anledning till oro?
- Stjärngalleriet på forwardssidan – bara av godo?
- Förväntningarna på Vrána.
- Trots missräkningarna – stjärnorna flockas till Linköping.
- Märkliga tränarhanterandet.
- ”Hans framtid står definitivt på spel den här säsongen”
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar Linköping i tabellen.
Linköping inleder säsongen med en match mot Frölunda, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Linköpings spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
