Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Linköping.

Betyg på alla spelare – två spelare får högsta betyg.

Hyllar målvaktsatsningen: ”Gör rätt”

Backarna som måste lyfta sig – anledning till oro?

Stjärngalleriet på forwardssidan – bara av godo?

Förväntningarna på Vrána.

Trots missräkningarna – stjärnorna flockas till Linköping .

. Märkliga tränarhanterandet.

”Hans framtid står definitivt på spel den här säsongen”

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Där hamnar Linköping i tabellen.



Linköping inleder säsongen med en match mot Frölunda, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Linköpings spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå