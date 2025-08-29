Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Timrå.

Betygsätter alla spelare – två får högsta betyg.

Juels monstersiffror.

Backen sticker ut – bland de bästa i SHL.

Spår genombrott för ungtupparna.

Stjärnorna har inte ersatts.

”De borde vara tacksamma för Nubben”

Därför kommer inte Jokinen saknas lika mycket som befarat.

Där är Dahlén bäst – av alla.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Tabellplaceringen – där hamnar Timrå snittabellen.

Timrå inleder säsongen med en match mot Leksand, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Timrås spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå