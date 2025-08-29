Timrå: Stor analys – betyg på alla spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Timrå.
- Betygsätter alla spelare – två får högsta betyg.
- Juels monstersiffror.
- Backen sticker ut – bland de bästa i SHL.
- Spår genombrott för ungtupparna.
- Stjärnorna har inte ersatts.
- ”De borde vara tacksamma för Nubben”
- Därför kommer inte Jokinen saknas lika mycket som befarat.
- Där är Dahlén bäst – av alla.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Tabellplaceringen – där hamnar Timrå snittabellen.
Timrå inleder säsongen med en match mot Leksand, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Timrås spelschema.
Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.
Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.
Läs mer: Här hittar du analysen av HV71.
Läs mer: Här hittar du analysen av Färjestad.
Läs mer: Här hittar du analysen av Leksand.
Läs mer: Här hittar du analysen av Örebro.
Läs mer: Här hittar du analysen av Linköping.
Läs mer: Här hittar du analysen av Rögle.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
Den här artikeln handlar om: