Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Färjestad.

Fem (!) spelare får högsta betyg.

Löftet: Bättre målvaktsspel.

Därför är backsidan klart bättre än ifjol – nyförvärvets monstersiffror.

Kommer spela med ett enormt tryck.

Ska de vara guldfavoriter?

Trots Tomásek-tappet – SHL:s poängkung finns i Färjestad.

Är Jörgen Jönsson och Rickard Wallin rätt för FBK?

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Snitt-tabellen – där hamnar Färjestad.

Färjestad inleder säsongen med en match mot Rögle, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Färjestads spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå