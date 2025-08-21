Färjestad: Stor analys – betyg på alla spelare
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Färjestad.
- Fem (!) spelare får högsta betyg.
- Löftet: Bättre målvaktsspel.
- Därför är backsidan klart bättre än ifjol – nyförvärvets monstersiffror.
- Kommer spela med ett enormt tryck.
- Ska de vara guldfavoriter?
- Trots Tomásek-tappet – SHL:s poängkung finns i Färjestad.
- Är Jörgen Jönsson och Rickard Wallin rätt för FBK?
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Snitt-tabellen – där hamnar Färjestad.
Färjestad inleder säsongen med en match mot Rögle, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Färjestads spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
Den här artikeln handlar om:
Albert Wikman Christoffer Jansson Emil Larmi Filip Roos Gabriel Carlsson Jack Berglund Joakim Nygård Joel Kellman Linus Johansson Lucas Forsell Magnus Nygren Marian Studenic Melker Thelin Noel Fransén Oskar Steen Per Åslund Radim Zohorna Viktor Lodin Wille Johansson