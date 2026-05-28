KLART: Duo lämnar Västerås

Västerås renovering fortsätter.

Nu står det klart att forwardsduon Viktor Johansson och Malte Sjögren lämnar klubben.

Västerås klarade kontraktet i Hockeyallsvenskan med nöd och näppe. Nu fortsätter klubben att göra om i spelartruppen. Viktor Johansson – som anslöt från Borlänge i januari – samt Malte Sjögren har tackats av i klubbens egna kanaler.

– Vi vill tacka både Viktor och Malte för deras insatser i Västerås IK. Nu önskar vi dem både lycka till i deras framtida uppdrag, berättar assisterande sportchef Stefan Holmgren till klubbens hemsida.

Viktor Johansson hann med 15 matcher och stod för två mål i det avgörande nedflyttningskvalet mot Troja/Ljungby. 29-årige Malte Sjögren kom till Västerås inför säsongen 24/25 och stod för totalt 96 matcher och 19 poäng. Den sistnämnda har ryktats vara klar för spel i Karlskrona i HockeyEttan.