Prenumerera

Logga in

KLART: Duo lämnar Västerås

Author image
Andreas Larsson

Följ HockeySverige på

Google news

Västerås renovering fortsätter.
Nu står det klart att forwardsduon Viktor Johansson och Malte Sjögren lämnar klubben.

Den nuvarande bilden har ingen alternativ text. Filnamnet är: Split-Screen-1.1-3-2.webp
Viktor Johansson och Malte Sjögren lämnar VIK.
Foto: Bildbyrån.

Västerås klarade kontraktet i Hockeyallsvenskan med nöd och näppe. Nu fortsätter klubben att göra om i spelartruppen. Viktor Johansson – som anslöt från Borlänge i januari – samt Malte Sjögren har tackats av i klubbens egna kanaler.

– Vi vill tacka både Viktor och Malte för deras insatser i Västerås IK. Nu önskar vi dem både lycka till i deras framtida uppdrag, berättar assisterande sportchef Stefan Holmgren till klubbens hemsida.

Viktor Johansson hann med 15 matcher och stod för två mål i det avgörande nedflyttningskvalet mot Troja/Ljungby. 29-årige Malte Sjögren kom till Västerås inför säsongen 24/25 och stod för totalt 96 matcher och 19 poäng. Den sistnämnda har ryktats vara klar för spel i Karlskrona i HockeyEttan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen