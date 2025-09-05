Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Luleå.

Spelarbetyg på hela truppen – tre får högsta betyg.

Siffrorna som visar Wards dunder-genombrott .

. Mardrömssiffror – ska vi vara oroliga för Engsund?

Får talangerna chansen?

Hur bra är Allard – egentligen?

Succévärvningarna – ännu bättre i år?

Det var de tre nycklarna till guldet.

Bulans sista dans.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Tabelltipset.

Luleå inleder säsongen med en match mot Malmö, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Luleås spelschema.

Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.

Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.

Läs mer: Här hittar du analysen av HV71.

Läs mer: Här hittar du analysen av Färjestad.

Läs mer: Här hittar du analysen av Leksand.

Läs mer: Här hittar du analysen av Örebro.

Läs mer: Här hittar du analysen av Linköping.

Läs mer: Här hittar du analysen av Rögle.

Läs mer: Här hittar du analysen av Timrå.

Läs mer: Här hittar du analysen av Malmö.

Läs mer: Här hittar du analysen av Brynäs.

Läs mer: Här hittar du analysen av Skellefteå

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå.