Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Luleå.
- Spelarbetyg på hela truppen – tre får högsta betyg.
- Siffrorna som visar Wards dunder-genombrott.
- Mardrömssiffror – ska vi vara oroliga för Engsund?
- Får talangerna chansen?
- Hur bra är Allard – egentligen?
- Succévärvningarna – ännu bättre i år?
- Det var de tre nycklarna till guldet.
- Bulans sista dans.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Tabelltipset.
Luleå inleder säsongen med en match mot Malmö, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Luleås spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå.
