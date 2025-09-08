Frölunda: Stor analys – betyg på alla spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Måns Karlsson har betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Sist ut: Frölunda.
- Samtliga spelare betygsätts – tre får högsta betyg.
- Målvaktssidan tokhyllas – bäst i serien.
- Det sticker ut med backsidan.
- Istiden måste fördelas bättre.
- Talangerna lyfts fram.
- Där finns frågetecknet.
- Därför är forwardssidan bättre.
- Trenden som måste brytas.
- Hur bra är Sjöström – utan Rönnberg?
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Tabelltipset – där hamnar Frölunda.
Frölunda inleder säsongen med en match mot Linköping, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Frölundas spelschema.
Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.
Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.
Läs mer: Här hittar du analysen av HV71.
Läs mer: Här hittar du analysen av Färjestad.
Läs mer: Här hittar du analysen av Leksand.
Läs mer: Här hittar du analysen av Örebro.
Läs mer: Här hittar du analysen av Linköping.
Läs mer: Här hittar du analysen av Rögle.
Läs mer: Här hittar du analysen av Timrå.
Läs mer: Här hittar du analysen av Malmö.
Läs mer: Här hittar du analysen av Brynäs.
Läs mer: Här hittar du analysen av Skellefteå.
Läs mer: Här hittar du analysen av Luleå.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå.
Den här artikeln handlar om: