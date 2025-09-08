Prenumerera

Logga in

Frölunda: Stor analys – betyg på alla spelare

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

Måns Karlsson har betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Sist ut: Frölunda.

  • Samtliga spelare betygsätts – tre får högsta betyg.
  • Målvaktssidan tokhyllas – bäst i serien.
  • Det sticker ut med backsidan.
  • Istiden måste fördelas bättre.
  • Talangerna lyfts fram.
  • Där finns frågetecknet.
  • Därför är forwardssidan bättre.
  • Trenden som måste brytas.
  • Hur bra är Sjöström – utan Rönnberg?
  • Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
  • Tabelltipset – där hamnar Frölunda.

Frölunda inleder säsongen med en match mot Linköping, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Frölundas spelschema.

Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.
Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.
Läs mer: Här hittar du analysen av HV71.
Läs mer: Här hittar du analysen av Färjestad.
Läs mer: Här hittar du analysen av Leksand.
Läs mer: Här hittar du analysen av Örebro.
Läs mer: Här hittar du analysen av Linköping.
Läs mer: Här hittar du analysen av Rögle.
Läs mer: Här hittar du analysen av Timrå.
Läs mer: Här hittar du analysen av Malmö.
Läs mer: Här hittar du analysen av Brynäs.
Läs mer: Här hittar du analysen av Skellefteå.
Läs mer: Här hittar du analysen av Luleå.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

 = Oprövad/På gränsen till SHL-klass

 = Okej SHL-spelare

 = Bra SHL-spelare

 = Riktigt bra SHL-spelare

 = En spelare på hög Europanivå.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen