Schweiz mardrömsfacit: ”Måste ju lärt sig läxan”

Tre raka finaler utan mål och tre raka VM-silver. I och med 0–1-förlusten mot Finland förlängs Schweiz mardrömsnolla till 249.31 minuter.

– Kommer de till en till final måste de verkligen offra något för att vinna, säger Peter Forsberg i Viaplays sändning.

2018: 2–3 och straffar mot Sverige, 2024: 0–2 mot Tjeckien, 2025: 0–1 mot USA efter förlängning.

Med den historiken bakom sig inledde Schweiz jakten på sitt första VM-guld någonsin. Och det nervöst. Skotten i första perioden slutade 14–7 till Finland, och om klubban som slog in 0–1 inte hade varit över ribban hade läget varit ännu värre. En sits schweizarna hamnat i många gånger tidigare, med sina fem silvermedaljer.

0–0 höll sig dock in i den första pausen.

– Finland har bra, de har dominerat och leder skotten rejält, sa Peter Forsberg, expert i Viaplay, efter första perioden.

– Det var tre, fyra gånger när de skulle passa som de missade pucken och tappade den. Jag skulle gissa att det är nervositet, för det har vi inte sett tidigare i turneringen, fortsatte han i sändningen.

Andra perioden fortsattes sedan på samma sätt – mot ett förlängt schweiziskt mardrömsfacit i VM-finaler. Över de tre mötena 2018, 2024 och 2025 hade Schweiz nämligen spelat 178.49 VM-finalminuter utan att göra mål.

Schweiz sågas av experterna: ”Bedrövligt”

Räddningen såg ut att bli två finska utvisningar i slutet av första akten. En gratisbiljett in i matchen. Men inte heller där lyckades Schweiz spräcka Justus Annunens nolla.

– Det är dåligt fem mot tre. Man åker med pucken fram till den spelaren man sen passar. Det var ingen som villa hålla i det, det märktes att det var nervösa spelare, säger expertkollegan Mattias Norström.

– Jag tycker att det är Finland som är bättre. Det var ett bedrövligt fem mot tre från Schweiz. De fick en gratis-chans att ta ledningen. De har ju inte gjort mål på åtta perioder, senaste VM-finalerna. Man har 15 minuter på att snacka ihop sig i omklädningsrummet. Här gör man ingenting. Det finns ingen plan, och det är slarvigt med pucken, tillägger Peter Forsberg senare i sändningen.

Värdnationen lyfte sitt spel något under slutet av andra perioden, men signalen gick met 0–0 på tavlan igen.

– Om man tittar på de sista finalerna, att de inte gjort några mål… De måste ju ha lärt sig läxan. De kan inte bara sitta och vänta på det andra laget, säger ”Foppa”.

Även den tredje perioden föll dock in i samma hjulspår, med en klocka som tickade och tickade utan särskilt många skott på mål. Plötsligt var tre perioder spelade och de där spelade finalminuterna utan mål uppe på 238.49 för Schweiz.

Galna siffran: Uppe på 249.31 minuter

Jesse Puljujärvi ytterst nära att ge Finland segern tidigt i förlängningen. Men skottet, likt ett försök från Schweiz strax därefter, tog i målramen.

Till slut, i minut 71 klev 20-årige Konsta Helenius fram och satte 1–0-målet som förstörde festen för Schweiz.

I och med detta står Schweiz kvar på fem silvermedaljer och noll guld. Men man har också fortsatt inte gjort mål i en VM-final sedan Timo Meier i andra perioden mot Sverige 2018. Totalt är det 249.31 spelade minuter som den där nollan har stått kvar.

– Det måste vara superjobbigt för Schweiz såklart. Men tittar man på de tre senaste VM-finalerna, de vågar inte riktigt spela ut och, de är lite försiktiga. De har varit superbra i gruppspelet, kvartsfinal och semifinal, men sen slutar de spela lite i finalerna. Det är ett bevis, när du inte gör några mål i tre finaler. Kommer de till en till måste de verkligen offra något för att vinna, säger Peter Forsberg i sändningen.

Detta är Finlands femte VM-guld (1995, 2011, 2019, 2022, 2026).

