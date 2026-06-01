Barkovs tålamod lönade sig: ”Ett mål alla timmar”

På grund av en knäskada missade Aleksander Barkov hela NHL-säsongen. Men idag, åtta månader senare, lyfte stjärnan VM-bucklan för sitt Finland.

– Han har säkert suttit på cykeln ett antal timmar och haft ett mål, säger Peter Forsberg i Viaplay efter 1–0-matchen.

Aleksander Barkov tar Finland till ett VM-guld efter skadan. Foto: Bildbyrån (montage).

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Schweiz får inte sitt sagoslut med ett första VM-guld på hemmaplan. Istället kan Aleksander Barkov andas ut.

Finland tog hem finalen i förlängningen, efter att 20-årige Konsta Helenius avgjort. Men mest lättad såg kanske Aleksander Barkov ut efter den långa kamp han gått under säsongen. En kamp som började efter en allvarlig knäskada under försäsongen, som satte Florida-stjärnan ur spel hela NHL-säsongen.

Som kapten fick han idag lyfta bucklan för sitt Finland – åtta månader efter skadan.

– Barkov tittade på VM-medaljen som om det var det käraste han sett. Han har vunnit Stanley Cup två gånger, Selke Trophy som bästa defensiva forward, men nu har han äntligen ett VM-guld också. Superstjärnan Aleksander Barkov, säger experten Erik Granqvist i Viplays sändning.

”Foppa”: ”Suttit på cykeln och haft ett mål”

30-åringens första match sedan Stanley Cup-bucklan lyftes 2025 kom i Euro Hockey Tour inför VM. Detta 324 dagars rehab senare. Något Peter Forsberg uppmärksammade i studion.

– Han har säkert suttit på cykeln ett antal timmar, efter att han pajade knät på försäsongen i år, och haft ett mål alla timmar fram till det här. Han kunde inte vara med i slutspel eftersom Florida Panthers inte gick dit, men att komma hit och avsluta säsongen… han måste tänka ”alla timmar jag tränat, sex sju månader…” Han såg glad ut, säger experten.

Superstjärnan själv beskriver det som en helt otrolig känsla.

– Jag är så glad, jag visste att jag ville spela i slutet av säsongen, och kunde ha gjort det, men det löste sig inte i Florida. Jag är väldigt tacksam för den här chansen och varje person som fick det här att hända mig.

Supertalangen och matchhjälten Konsta Helenius var självklart även nöjd med guldet.

– Jag har alltid drömt om att göra det där målet. Nu hände det, säger han direkt från isen. Det är otroligt, medaljen är så tung. Hela Finland tittar så det är helt otroligt.

Finlands guldlag 2026

Source: Finland @ Elite Prospects